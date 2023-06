“Blue Jean” : être lesbienne sous Thatcher

Lesbienne bien dans sa peau, vivant une relation discrète avec sa compagne Viv, Jean se retrouve donc condamnée à une vie de mensonge. L’arrivée de Lois (Lucy Halliday), une nouvelle élève de 15 ans, vient bousculer l’équilibre précaire qu’elle s’est construit. Une nuit, la prof rencontre en effet la jeune fille dans un bar lesbien. Jean vit désormais dans la crainte d’être dénoncée publiquement…

Jeune cinéaste anglaise, Georgia Oakley signe avec "Blue Jean", un premier film envoûtant sur une jeune prof d’éducation physique lesbienne dans l’Angleterre de 1988, campée par la magnifique Rosy McEwen. ©Cinéart

Homophobie structurelle de l’école

Dans son premier long métrage Blue Jean – qui a obtenu le prix du public des Giornate degli autori à la Mostra de Venise en 2022 –, Georgia Oakley revient sur une loi britannique aujourd’hui totalement oubliée, prise par les Conservateurs anglais à la fin des années 1980, dans la même ligne que la législation russe actuelle sur la promotion de l’homosexualité…

Elle-même lesbienne, la cinéaste de 35 ans ne signe pas un film militant. Georgia Oakley nous replonge avec méticulosité dans l’Angleterre de l’époque, qu’elle met en scène dans sa petitesse, son manque d’ouverture d’esprit, en décrivant le climat de suspicion auquel étaient condamnés ces professeurs à qui l’on empêchait de vivre leur sexualité librement.

Jeune cinéaste anglaise, Georgia Oakley signe avec "Blue Jean", un premier film envoûtant sur une jeune prof d’éducation physique lesbienne dans l’Angleterre de 1988, campée par la magnifique Rosy McEwen. ©Cinéart

Mise en scène organique

Pour dénoncer cette homophobie structurelle dans le milieu scolaire anglais, Georgia Oakley passe par le portrait intime d’un très beau personnage, une jeune femme tiraillée par un profond dilemme moral vis-à-vis de sa jeune élève. Un personnage complexe, à la fois revêche et émouvant, campé par la gracieuse Rosy McEwen, une jeune comédienne épatante que l’on avait notamment vue dans la série The Alienist.

À l’écran, toutes ces questions théoriques se font très concrètes, grâce à une mise en scène organique et sensuelle, aux accents poétiques, malgré la grisaille de cette Angleterre corsetée. Comme lorsque, dans la belle scène d’introduction, Jean se teint les cheveux en bleu pour exprimer sa personnalité ou lorsque, durant le cours de gym, on sent naître le malaise, quand, face au regard de Lois, Jean dont tenir une jeune fille par la taille pour lui montrer tel ou tel mouvement…

Jeune cinéaste anglaise, Georgia Oakley signe avec "Blue Jean", un premier film envoûtant sur une jeune prof d’éducation physique lesbienne dans l’Angleterre de 1988, campée par la magnifique Rosy McEwen. ©Cinéart

Blue Jean Drame Scénario et réalisation Georgia Oakley Photographie Victor Seguin Musique Chris Roe Montage Izabella Curry Avec Rosy McEwen, Kerrie Hayes Stacy Abalogun… Durée 1h37