"Des Mains en or" : Lambert Wilson-Josiane Balasko, un improbable duo

Philippe (Lambert Wilson) est sur le point d’être nommé à l’Académie française : devenir immortel, le rêve et l’aboutissement pour tout écrivain. Son bonheur serait total, s’il n’était gâché par un mal de dos persistant et extrêmement violent. Seules des doses de morphine de plus en plus importantes semblent à même de le soulager. Un hasard providentiel lui fait croiser la route de Martha (Josiane Balasko) femme généreuse qui possède un don extraordinaire et peut chasser les douleurs les plus tenaces par la simple imposition de ses mains…