"Habib": Benoît Mariage livre un conte cruel sur un jeune comédien originaire de Molenbeek

Habib est fatigué de courir les castings pour jouer l’Arabe de service. Mais cette fois, on lui propose de jouer avec une partenaire prestigieuse. Le bourgmestre, qui a eu vent de l’affaire, exulte : ce casting, c’est la revanche de Molenbeek...

Avec tendresse et ironie, Benoît Mariage suit le parcours de ce jeune homme aussi mal à l’aise dans sa propre culture que dans le monde qu’il entend conquérir. Semblant incapable de se décider, de se défendre ou de se prononcer quant à son venir. Comment vivre de son métier et continuer à croire en sa chance ? Comment trouver sa place dans la vie ? Habib partage de nombreux doutes avec ceux qui sont tentés par « l’aventure » de la vie d’artiste, mais aussi avec de nombreux jeunes qui refusent une voie toute tracée lorsque celle-ci leur semble sans issue.

Avec un joli sens de l’ellipse et de la mise en scène, Benoît Mariage (Les Convoyeurs attendent) livre une fable savoureuse et pleine d’humanité sur les rêves enfouis et les tiraillements de l’identité. Déjouant clichés et préjugés, il livre une histoire baignée d’une tendre ironie sur un personnage malmené par le destin. Son récit est rehaussé par une photographie pleine de lumière et d’une grande douceur, signée Christophe Beaucarne. Bastien Ughetto (vu dans Adieu les cons) prête son regard naïf et ses traits de clown maladroit, mi-triste, mi-égaré, à ce film touchant et drôle, inspiré d’une histoire vraie.

★★ Habib la grande aventure Fable des origines Réalisation et Scénario Benoît Mariage Photographie Christophe Beaucarne Avec Bastien Ughetto, Sofia Lesaffre, Farida Ouchani, Thomas Solivéres... Durée 1h28