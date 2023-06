“Kandahar”: Gerard Butler perdu au milieu du désert afghan, dans une bonne grosse daube

C’est à ce moment-là que la presse dévoile son identité et son rôle dans l’explosion de la centrale iranienne. Accompagné de son vieux traducteur afghan Mohammad (campé par l’acteur irano-américain Navid Negahban), que tout le monde surnomme “Mo” – ça fait quand même moins musulman… –, Harris va devoir quitter le pays au plus vite ! Le duo va ainsi tenter de traverser le désert pour rejoindre la ville de Kandahar, où est situé leur point d’exfiltration. Avec, à leurs trousses, les services secrets iraniens et pakistanais, les talibans et même un seigneur de guerre tadjik…

"Kandahar" de Ric Roman Waugh. Un thriller d'espionnage orienté action avec Gerard Butler et Navid Negahban. Notre critique. ©KFD

L’Afghanistan façon “Mad Max”

C’est la troisième fois que Gerard Butler retrouve Ric Roman Waugh. Après les déjà bien bourrins La Chute du Président en 2019 et Greenland en 2020, le cinéaste américain offre à nouveau à l’acteur britannique un rôle de gros bras chargé de sauver l’Occident, ici de tous les grands méchants musulmans : Iraniens, Talibans, État islamique…

C’est que Kandahar, sur un scénario mitonné par Mitchell LaFortune, ancien officier du renseignement militaire américain ayant bossé en Afghanistan en 2013, se donne des airs de thriller géopolitique. Mais tout ça n’est que du pipeau… Juste un prétexte à un film d’action propagandiste, interminable et ridicule, où le grand méchant iranien (campé par un acteur indien) fait de la moto dans le désert, au milieu de hordes de 4x4 semblant sortir de Mad Max. Dieu que c’est con ! Et politiquement bien puant avec, comme morale : il ne faut pas oublier sa famille, sinon on risque de ne plus savoir pourquoi on se bat (et on tue)… Beurk.

Kandahar Film d’espionnage De Ric Roman Waugh Scénario Mitchell LaFortune Photographie MacGregor Musique David Buckley Montage Colby Parker Jr. Avec Gerard Butler, Navid Negahban, Ali Fazal, Faizan Munawar Varya…. Durée 2h