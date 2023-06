"Le processus de paix" : couple au bord de la crisette de nerfs

Sur le papier, l’idée de cette comédie est séduisante. Mais Ilan Klipper et sa coscénariste d’actrice principale la traînent 1h32 durant sans guère la dépasser. Les (plutôt bons) acteurs font ce qu’ils peuvent avec des scènes qui ne font guère progresser le rythme plan-plan de l’ensemble. Ariane Ascaride est sous-exploitée en (belle-) mère juive d’une autre époque, à la fois pragmatique et brute de décoffrage. Jeanne Balibar en productrice de radio nymphomane fait de la figuration (in) utile.

Au final, ce qui démarrait comme une réinvention du couple à l’aune d’une relative modernité se contente d’une crisette de cuisine qui se conclut sur une ode à la normalité retrouvée. Sur un sujet proche, on trouvera plus saillant et autrement mordant dans les dix épisodes de la mini-série State of the Union sur Arte.TV.

Le processus de paix Comédie De Ilan Klipper Scénario : Ilan Klipper, Camille Chamoux. Avec : Camille Chamoux, Damien Bonnard, Ariane Ascaride, Jeanne Balibar,… 1h32