”Misanthrope” : Sur les traces d'un tueur de masse dans un thriller qui déjoue les stéréotypes

Parmi les premiers policiers arrivés, Eléanore (Shailene Woodley) retient l’attention de Lammar (Ben Mendelsohn) l’agent du FBI en charge : un bon réflexe, un regard vers une pièce à conviction, une remarque pertinente lui font intégrer la cellule de crise. Le tireur est un pro mais un fantôme. L’enquête piétine jusqu’à une deuxième tuerie qui place l’opinion publique et les édiles au bord de la crise de nerfs.

L’Argentin Damián Szifrón, au scénario et à la mise en scène, réussit son examen de passage hollywoodien en revisitant avec brio, efficacité et, même, un brin d’originalité un genre de thriller un peu négligé ces derniers temps. Il reste fidèle, ce faisant, à l’esprit de son long métrage Les Nouveaux Sauvages, sélectionné en compétition à Cannes, en 2014, avec ses deux enquêteurs improbables que leur passé et tempérament respectifs devraient tenir écartés des forces de l’ordre. Le rythme du scénario, ses rebondissements, le temps pris à brosser les portraits d’Eléanore et Lammar et une singulière relation de mentor à protégée forgent une ambiance qui captive.

Le profil du tueur est original aussi, forgé sur les démons de l’Amérique (armes et paranoïa). Figure évasive, il se matérialise sans devenir un croque-mitaine ou un sociopathe de pacotille mais un être humain traumatisé, miroir de ceux qui le traquent.

Quand Damián Szifrón ose lui accorder la parole (voire une tribune), on se surprend à approuver non ses actes mais son constat sur le monde. Le film aurait pu s’arrêter sur le pacte qu’il sollicite : cela aurait été un dernier acte empreint de compassion. La fin choisie n’en est pas moins juste qui voit Eléanore retourner à son avantage le cynisme des édiles. Un compromis de raison qui rejoint peut-être celui que le réalisateur a dû passer avec les normes hollywoodiennes.

Misanthrope | To Catch A Killer Thriller De et écrit par Damián Szifrón. Avec Shailene Woodley, Ben Mendelsohn, Jovan Adepo, Ralph Ineson,… 1h19