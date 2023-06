"The Flash": Batman, Supergirl, Michael Keaton, Nicolas Cage... "Le Multivers, c’est comme un plat de spaghetti"

The Flash est un projet qui remonte à 2018 dans sa forme actuelle. Il a souffert de nombreuses réécritures, reflet des maux hollywoodiens : obsession d’exploiter des franchises, de jouer les liens entre les films (caméos multiples), les époques (multivers) doublés de changement de direction et de stratégie. Sans oublier les aléas liés à Ezra Miller - personnalité non-binaire proclamée - et ses démêlés judiciaires - qui ont amené le studio Warner à geler la sortie du film pendant un an.

Voir le film en faisant abstraction de ses coulisses est malaisé. Dommage, car force est de reconnaître que Miller compose un Barry Allen attachant.

Le benjamin de Batman et de Wonder Woman veut bien faire lorsque Alfred (Jeremy Irons), le buttler à tout faire de Bruce Wayne appelle son alter ego The Flash à la rescousse.

L’épisode ravive chez Barry la volonté de réparer l’injustice infligée à son père – accusé à tort du meurtre de sa femme. Il se lance dans une course folle afin de remonter le temps et empêcher la mort de sa mère. Mais, on le sait, il ne fait pas bon triturer le passé au risque de déclencher un effet papillon.

Ezra Miller et son double

Barry se retrouve dans une réalité alternative face à un deuxième Barry, plus jeune, où Back to the futur, précisément, a été interprété par Eric Stoltz (l’acteur débarqué du tournage au profit de Michael J. Fox dans notre réalité) et où Bruce Wayne a la tête de Michael Keaton (le Batman de Tim Burton).

Sur ces entrefaites, débarque le général Zod (Michael Shannon) qui cherche Superman – lequel ne semble n’avoir jamais existé dans cet univers. Qu’on se rassure : il y a une Supergirl (Sasha Calle) sur l’affiche...

Film hybride, plaquant la comédie sur un long processus de deuil, The Flash s’autorise – entre autres allusions métatextuelles – à jouer avec l’identité d’Ezra Miller : un travestissement prétexte dans une scène, deux Barry – un solaire, un sombre (métaphore de bipolarité intrigante sinon malaisante) – qui passent la moitié du film à dire “nous”…

Michael Keaton revient sous la cape du Dark Knight. ©Warner Bros Pictures

Métaphore du DC Universe

“La vie c’est comme une boîte de chocolats. On ne sait jamais ce qu’elle vous réserve” disait Forrest Gump. “Le Multivers, c’est comme une assiette de spaghetti” paraphrase Bruce Wayne-Michael Keaton. Certains en raffoleront, d’autres trouveront la recette indigeste – a fortiori au prix d’effets spéciaux au goût douteux.

On n’achève pas les héros d’antan. On les sort de la naphtaline, on les lifte numériquement, on les reboote et rebooste (le Batman de Michael Keaton est plus agile que jadis), le tout avec force œillades au public (le caméo de Nicolas Cage en Superman, projet avorté de Tim Burton).

Dans sa quête, Flash croise une créature qui s’obstine à déjouer le destin. Cet être tourmenté qui porte les stigmates de ses échecs devient la métaphore du DC Universe. “Il est temps de lâcher prise” conseille Flash.Conseil avisé...

The Flash D'Andy Muschietti. Scénario : Christina Hodson. Avec Ezra Miller, Michael Keaton, Sasha Calle, Ben Affleck,... 2h24