Un blockbuster sans star : pourquoi "The Flash" est le film le plus atypique du DCUniverse

Variante moderne et pop du dieu Hermès, The Flash est un super-héros en collants rouges, créé sur papier en 1956 par Robert Kanigher et Carmine Infantino, pour le compte de l'éditeur DC Comics. Détail historique qui a son importance : ses aventures ont introduit le concept du Multivers.

Selon celui-ci, des réalités alternatives coexistent. Ce qui a permis d'expliquer les différentes variantes et relances (ou reboots) de personnages dans l'univers des comics. L'astuce a été reprise par l'éditeur Marvel. Avec un succès tel que le concurrent de DC a été le premier à l'exploiter dans ses films.

Sortie reportée d'un an

Initialement prévue en juin 2022, la sortie de The Flash a été reportée d'un an, suite aux controverses autour la star du film Ezra Miller, qui a fait l'objet l'année dernière d'accusations de harcèlement et de cambriolage, ainsi que d'allégations d'agression et de maltraitance. Durant ce long intervalle, on a rarement vu promotion aussi discrète pour la promotion d'un blockbuster estival.

Ezra Miller a été invisible durant la promotion du film, n'accordant aucun entretien. Tout au plus, la star devait-elle faire une apparition à l’avant-première du film à Los Angeles, lundi 12 juin (dans la nuit du 12 au 13, à l'horaire de Bruxelles), aux côtés du réalisateur Andrés Muschetti et des acteurs Ben Affleck, Sasha Calle et Michael Shannon. Il a été annoncé que Miller ne s'exprimerait pas. Cette discrétion serait due à sa santé mentale, a déclaré son porte-parole. On peut toutefois supposer qu'il s'agit d'une décision orchestrée de commun accord avec les responsables de la Warner, sinon téléguidée par ceux-ci.

Se définissant comme queer depuis 2012, Ezra Miller a fait aussi son coming out non binaire en 2018, déclarant : "Je ne m'identifie pas en tant qu'homme. Je ne m'identifie pas en tant que femme. Je m'identifie seulement en tant qu'être humain." La Warner savait d'emblée qu'elle choisissait une figure fluide. Mais elle n'avait pas prévu que Miller aurait des démêlées judiciaires. Il y a un an, l'interpète de Flash annonçait souffrir de "problèmes complexes de santé mentale" et avoir "commencé à suivre un traitement".

Officiellement, toutes les personnes liées au film qui s'expriment ne tarissent pas d'éloges sur Ezra Miller, louant son interprétation du personnage de Barry Allen, alias The Flash. Le réalisateur Andy Muschietti a même affirmé qu'une suite était inconcevable sans Miller dans le rôle-titre.

Des productions chaotiques

Indépendamment du cas Ezra Miller, The Flash n'est que le dernier en date des productions chaotiques du DC Universe. L'an dernier, le patron de la Warner a tout simplement passé par pertes et profits le film Batgirl, réalisé par les Belges Bilall Fallah et Adil El Arbi. Il n'a même pas été diffusé sur les plateformes du studio.

On se souvient, aussi, de la production tourmentée du film Justice League (2017). Après avoir terminé le tournage, Zack Snyder a été contraint de se retirer de la post-production, officiellement pour raisons familiales. Warner Bros. a engagé Joss Whedon pour prendre le relais et tourner de nouvelles scènes.

Le studio lui a imposé de modifier la quasi-totalité du film et de le faire durer moins de deux heures, coupant la majeure partie du travail de Snyder. L'accueil fut mitigé et, sous la pression des fans, la Warner a autorisé Zack Snyder à livrer sa version du film : un montage de quatre heures, sorti en 2021 sous le titre Zack Snyder's Justice League sur le service HBO Max. Ce film a introduit le personnage The Flash, déjà incarné par Ezra Miller.

Changements de direction

Depuis la mise en route du film en 2017, Warner Bros. a changé deux fois de propriétaire (At&T puis Discovery), entraînant dans la foulée une valse de remplacement à la tête du studio DC Films. Zack Snyder, un temps maître d'oeuvre du DCEU a cédé la place à deux nouveaux présidents, James Gunn et Peter Safran. Le premier arrive du concurrent Marvel après avoir réalisé un ultime troisième épisode de la franchise Les Gardiens de la Galaxie.

Ce changement entraîne une révision totale des projets, non sans atermoiements. En octobre 2022, après avoir renfilé le costume de Superman pour la scène post-générique du film Black Adam, l'acteur Henry Cavill annonçait son grand retour dans le rôle. Mais deux mois plus tard, il confiait se retirer, après une réunion avec James Gunn et Peter Safran, les nouveaux co-présidents de DC Studios. De son côté, la réalisatrice des deux Wonder Woman, Patty Jenkins, a annoncé qu'elle ne réaliserait pas de troisième épisode. Le sort de l'actrice Gal Gadot est encore incertain.

Quoi qu'il en soit, The Flash apparaît donc comme le dernier tour de piste de la génération Snyder. Warner Bros. se doit de faire semblant d'y croire en misant sur un démarrage à 75 millions de dollars (plus que le film Aquaman en 2018, dernier blockbuster du DCEU avant la pandémie). Mais on ne peut s'empêcher de penser qu'un échec offrirait à David Zaslav, grand boss du studio, et à James Gunn, nouveau démiurge du DCEU, de remettre les compteurs à zéro.