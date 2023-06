"Dernière nuit à Milan" : des coups de théâtre un peu gros mais l’atmosphère pesante des meilleurs polars italiens de jadis

En dire plus serait gâcher les surprises d’un polar sec et rythmé. Réalisateur et scénariste, Andrea Di Stefano décortique les heures de tension qui suivent mais aussi celles qui ont précédé. La déconstruction chronologique rassemble les pièces d’une intrigue et révèle les diverses facettes de Franco, porté par le toujours épatant Pierfrancesco Favino (Le Traître, Nos plus belles années,…). Ce policier qui, en 35 ans de carrière, n’a jamais tiré sur personne, pourra-t-il rester “un honnête homme” ? L’ouverture du film, plan aérien sur fond de respiration saccadée, campe d’emblée une ambiance de menace.

Les coups de théâtre sont peut-être un peu gros mais Andrea Di Stefano parvient à renouer avec l’atmosphère pesante des meilleurs polars transalpins de jadis. Le genre, très en vogue il y a un demi-siècle, mêlait alors grand banditisme et années de plomb (Favino était déjà apparu dans la fiction historique en forme d’hommage Romanzo criminale). La mafia à Milan est désormais triade chinoise et si elle n’aime pas le spectaculaire, elle n’en est pas moins redoutable.

Inéluctabilité du destin

Dernière nuit à Milan respecte l’inéluctabilité du destin, propre au film noir, mais avec une relative indulgence pour son héros. On accorde la même à Di Stefano, en dépit de quelques excès ou facilités. Le réalisateur parvient à brosser ses personnages avec une économie de moyen. Il démontre une réelle maîtrise dans certaines scènes de suspense très tendues, quelques scènes d’action au cordeau ou la séquence de l’escorte en voiture durant laquelle il parvient à faire croître progressivement la sensation de danger.

Pierfrancesco Favino retrouve le rôle d’un traître à son image et à son identité. Si le film se veut avant tout divertissement efficace, il contient en arrière-fond un vague commentaire : que vaut une société qui paie au lance-pierre ses agents publics, a fortiori quand ils risquent leur vie ? Pas de casserolade, ici, mais, à la fin, une tonitruante “sirènade” dans le petit matin Milanais vaudra soutient indéfectible de ses pairs au policier.

Dernière nuit à Milan/L’ultima notte di Amore Polar De et écrit par Andrea Di Stefano. Avec Pierfrancesco Favino, Linda Caridi, Antonio Gerardi… 2 h 05.