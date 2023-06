"La plus belle pour aller danser" : Victoria Bedos signe un marivaudage adolescent qui se trompe de cible et d’écran

Victoria Bedos tente le grand écart entre le film d’apprentissage adolescent – ou coming of age – pour le sujet et celui de troisième âge pour la cible. Dans l’aréopage de pensionnaires du père de Marie-Luce, on retrouve Pierre Richard, qui se fait une spécialité de vieux mentor décalé. Le récit n’unifie que maladroitement ses sous-intrigues destinées à souligner le décalage entre les tabous d’hier et la (relative) évolution des moeurs.

Ce marivaudage adolescent sur fond de travestissement (c'est Tootsie inversé) et de quiproquo se veut dans l’air pluriel du temps. Mais l'humour de samedi soir et la psychologie de bazar visent plus la ménagère de (bien) plus de 50 ans que ses petits-enfants tiktokeurs. La bonhomie de Philippe Katerine, la relative espièglerie de Brune Moulin ou les efforts un peu vain de seconds rôles (il est pénible de voir Bruno Marchand en papy gâteux ou Firmine Richard rejouer son éternelle partition) n’illuminent jamais un film qui donne le sentiment de s’être trompé de cible et d’écran.

La plus belle pour aller danser De Victoria Bedos. Scénario : Victoria Bedos et Louis Pénicaut. Avec : Brune Moulin, Loup Pinard, Philippe Katerine, Pierre Richard,… 1h32