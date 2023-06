"Sexygénaires" : Thierry Lhermitte en vieux BG idéal

Fauché, celui-ci noue les deux bouts (plutôt un que deux) comme mannequin de pub dans le créneau senior. La classe discrète de Michel tape dans l’œil de Manon (Zineb Triki), l’agent de son pote. Une coupe de cheveux plus tard, voilà notre BG sexygénaire projeté sur tête d’affiche de marque de luxe. Happy end ? Non, attendez un peu, sinon le film serait plié en un quart d’heure, Patek en main.

Robin Sykes dilue un peu le propos en ramenant Michel à ses fondamentaux. Partant, sans faire d’éclats (même si Timsit vibrionne un peu), le réalisateur offre à Lhermitte un de ses rôles les plus doux, les plus tendres de ces dernières années.

Le film dégage une étrange sensation de douceur qui pourrait bien séduire son public cible – un segment du marché de plus en plus large et, même, les mamies qui voyaient naguère en l’acteur le BG (avec G comme gendre) idéal. Celles-ci verront sans doute cette comédie (très) sentimentale à la télévision. Avec 1 heure 20 au compteur, c’est calibré pile pour ce créneau. On a à peine le temps de s’ennuyer.

Sexygénaires Comédie sentimentale De Robin Sykes. Avec Thierry Lhermitte, Patrick Timsit, Zineb Triki… 1h20