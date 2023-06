Dès le 28 juin, le cinéaste allemand Werner Herzog est à l’honneur, avec la ressortie dans plusieurs salles de trois de ses films emblématiques : Aguirre, la colère de dieu (1972), L’Énigme de Kaspar Hauser (1974) et Fitzcarraldo (1982). Aguirre, la colère de dieu retrace l’expédition d’un conquistador, Loppe de Aguirre, à la recherche de la mythique cité El Dorado. Tourné sur les lieux mêmes, dans des conditions extrêmes, Aguirre, troisième long métrage de Herzog est le manifeste de son cinéma où l’aventure contée se confond avec celle vécue sur le tournage. Le résultat, à l’heure du tout au numérique et des scénarios formatés, frappe encore par sa puissance et son intensité. Le film marque le début de la collaboration orageuse entre Herzog et Klaus Kinski – ils tourneront cinq films ensemble dont Fitzcarraldo.

Nous consacrons un dossier à Werner Herzog dans notre supplément Arts Libre du 21 juin.

Indiana Jones et le Cadran de la destinée

Réalisé par James Mangold et non plus Steven Spielberg, le cinquième volet des aventures du plus fameux des archéologues du cinéma a été présenté à Cannes en mai dernier. À découvrir dès ce mercredi 28 juin sur grand écran, Le Cadran de la destinée cache difficilement l’âge de son acteur Harrison Ford, décidément trop vieux pour ces conneries (80 ans). Du coup, Mangold en joue à fond, avec une intrigue consacrée justement au temps, tandis qu’Indy semble passer le chapeau et le lasso à Phoebe Waller-Bridge. Sans forcer son talent, en se campant dans le style de la saga, le réalisateur de Walk the Line et de Logan signe un grand divertissement hollywoodien sans surprise, mais efficace.

Vers un avenir radieux

À Cannes, Nanni Moretti n’a pas décroché de second Palme d’or (après La Chambre du fils en 2001), mais il a enchanté avec Vers un avenir radieux (Il sol dell’avvenire). À 69 ans, le cinéaste italien renoue avec l’autofiction façon Caro Diario, en se mettant en scène dans la peau d’un cinéaste respecté et moralisateur, se battant pour réaliser son film (consacré au Parti communiste italien face à la révolte hongroise en 1956) sans en passer par la case Netflix. Et pour défendre une certaine vision de la cinéphilie, de l’éthique et de la politique. Véritable cri d’amour au cinéma et aux cinéastes qu’aime Moretti (de Demy à Kieslowski), Vers un avenir radieux est une comédie irrésistible, qui refuse le cynisme pour embrasser la vie. À découvrir en salles dès ce 28 juin.

Trois Couleurs : Bleu/Blanc/Rouge

Petit clin d’œil à la France : le 12 juillet, deux jours avant la fête nationale de nos voisins, ressort en version restaurée la trilogie de Krzysztof Kieslowski, Trois Couleurs : Bleu/Blanc/Rouge. L’occasion de revoir, trente après, Juliette Binoche, Julie Delpy, Irène Jacob. Le premier film de la trilogie, Bleu, demeure le plus apprécié. Il met en scène Juliette Binoche en veuve éperdue d’un compositeur de renom. Le film a remporté le Lion d’or à Venise et trois Césars. Plus décevant aux yeux de la critique de l’époque, avec une histoire de vengeance intime, Blanc a reçu l’Ours d’argent au Festival de Berlin. Enfin, Rouge, qui partage avec Bleu le thème de la solitude, fut nommé dans trois catégories aux oscars. À revoir encore sur certains écrans, une version restaurée de La Double Vie de Véronique, précédent film du réalisateur.

Oppenheimer

Le 19 juillet, Christopher Nolan revient avec son biopic sur Oppenheimer, adapté du livre American Prometheus : The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer (2005) de Kai Bird et Martin J. Sherwin. Le récit est centré sur le Projet Manhattan, le programme américain de conception de l’arme atomique lors de la Seconde Guerre mondiale, dont le scientifique était le directeur. Le casting est impressionnant avec, notamment Cillian Murphy (Robert Oppenheimer), Emily Blunt (Katherine Oppenheimer), Matt Damon, Robert Downey Jr., Rami Malek, Florence Pugh… Le réalisateur y a recréé une explostion atomique sans effets spéciaux. On peut espérer un blockbuster adulte, alternative au tout-venant super-héroïque, et un film plus consistant sur le fond que Tenet, le dernier Nolan en date, spectaculaire mais décevant.

Barbie

À chacun sa “bombe”… Le studio Warner – dont Christopher Nolan a claqué la porte après vingt ans de collaboration fructueuse – oppose à son Oppenheimer le 19 juillet la célèbre Barbie. Sur le papier, le projet d’un film sur la célèbre poupée peut faire peur. Mais on trouve à la réalisation Greta Gerwig, actrice et cinéaste phare du cinéma indépendant (Les quatre filles du docteur March, Lady Bird) et dans les rôles principaux Margot Robbie (Barbie), Ryan Golsing (Ken), Kingsley Ben-Adir, Dua Lipa… Le pitch intrigue aussi avec une Barbie en pleine crise existentielle qui décide de quitter son monde parfait pour se confronter à la vraie vie. De quoi susciter la curiosité malgré l’évident placement de produit…

Raging Bull

Le 18 octobre sortira en Belgique The Killer of the Flower Moon, nouveau film de Martin Scorsese, qui marque la rencontre de Robert De Niro et Leonardo DiCaprio, les deux acteurs fétiches du réalisateur de Taxi Driver. D’ici là, on pourra revoir à partir du 16 août, Raging Bull, en version restaurée. Ce chef d’œuvre est porté par la performance de Robert De Niro dans le rôle du champion de boxe Jake La Motta. Le film donne son titre à la programmation estivale du CinéFlagey, à Bruxelles : Raging Summer. Du 5 juillet au 27 août, elle présente plusieurs classiques (dont ceux de Werner Herzog et de Krzysztof Kieslowski et quelques inédits (Infinity Pool de Brandon Cronenberg, Earwig de Lucille Hadzihalilovic,…) et nouveautés (Anatomie d’une chute de Justine Triet, L’Île rouge de Robin Campillo,…).

Anatomie d’une chute

Palme d’or du 76e Festival de Cannes en mai dernier – on se souvient du discours à charge de Justine Triet contre la politique néolibérale du gouvernement français, toujours pas encaissé par les macronistes… -, Anatomie d’une chute propose une brillante dissection du couple. Et ce par le biais du polar, en nous racontant un fait divers : une écrivaine allemande (excellente Sandra Hüller) accusée du meurtre de son mari, dans le chalet des Alpes. De la découverte du cadavre par leur fils aveugle jusqu’au verdict du procès, la réalisatrice de Victoria et Sibyl avec Virginie Efira s’intéresse moins à la vérité judiciaire qu’à la vérité d’un couple, en grattant là où cela fait mal dans les non-dits d’une relation. Une mécanique implacable à voir dès le 30 août.

Les Filles d’Olfa

Oeil d’or du meilleur documentaire du 76e Festival de Cannes, où il était présenté en Compétition, Les Filles d’Olfa est un film passionnant, une œuvre hybride qui nous plonge dans l’intimité d’une mère et de ses quatre filles dont deux, absentes du cadre, sont jouées par des actrices. C’est cette absence, tragique, que questionne Kaouther Ben Hania, en mêlant documentaire et reconstitution, vrai et faux. Grâce à ce dispositif formel particulièrement fécond, la réalisatrice du très impressionnant La Belle et la Meute en 2017 propose une réflexion passionnante sur ce que signifie être une femme dans la Tunisie d’aujourd’hui, au lendemain de la Révolution de Jasmin de 2010. À ne pas manquer en salles dès le 13 septembre.

Le Syndrome des amours passées

Dévoilé sur la Croisette en mai dernier, dans la section parallèle de la Semaine de la Critique, et à voir sur grand écran dès le 13 septembre, Le Syndrome des amours passées est la nouvelle comédie fantasque d’Ann Sirot et Raphaël Balboni. Après avoir décroché sept Magritte en 2022 pour le déjanté Une vie démente, le tandem retrouve Lucie Debaye, cette fois face à Lazare Gousseau, dans la peau d’un couple ne parvenant pas à avoir d’enfant. Leur gynéco leur propose alors un protocole thérapeutique inattendu : retrouver et recoucher avec chacun de leurs amants passés… Une réflexion drolatique sur la difficulté de faire couple, portée par deux excellents comédiens, des dialogues qui font mouche et des situations loufoques bien croquées.