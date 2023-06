”Stan Lee” sur Disney +, le documentaire sur le légendaire scénariste de Marvel qui fâche

David Gelb s’est plié à l’exercice du portrait de l’icône avec Stan Lee, un film documentaire disponible sur Disney + (Disney a racheté Marvel en 2009). Stan Lee n’a jamais été avare de confidences : le film de Gelb est donc narré en grande partie par le scénariste, à partir d’extraits d’enregistrements divers. En parallèle, Gelb retrace comment, décennie après décennie, les comic books sont sortis de leur ghetto de publication pour gamins décérébrés à celui de sous-culture débattue très sérieusement à la télévision ou à l’université.

Promoteur de sa légende

Stan Lee a contribué à cette reconnaissance, d’abord comme porte-parole ou commercial malin de la Marvel, puis comme promoteur de sa légende. Les films Marvel ayant phagocyté le cinéma mondial, le problème, désormais, est que sa légende personnelle écrase tout.

David Gelb ne dit rien des précurseurs (Will Eisner ou Joe Shuster et Jerry Siegel, créateurs de Superman en 1933), évoque à peine le poids que DC Comics (éditeur de Superman, Batman et Wonder Woman), leader de l'âge d'or des comics avant Marvel. Le récit, unilatéral, repose sur la seule parole de Stan Lee.

On connaît ses anecdotes sur ses débuts dans le monde des comics dans les années 1920, sur la création des Quatre Fantastiques ou de Spider-Man. Il les a racontées mille fois. Le hic, c’est qu’il existe, aussi, les versions contradictoires de Jack Kirby (co-créateur des Quatre Fantastiques, de Hulk, de Thor…) ou du plus discret Steve Ditko (premier dessinateur de Spider-Man).

Pas de contrepoint

On aurait pu rêver un contrepoint par la voix de quelque historien de la bande dessinée (ils sont innombrables, désormais). Un authentique documentaire aurait exploité comme point de départ un enregistrement de 1987 qu'exhume Gelb - un peu contraint car il est connu des spécialistes.

Un animateur de radio qui interviewe Jack Kirby par téléphone a cru bon de joindre Stan Lee. L’échange débute sur le mode “Content d’entendre ta voix, vieille canaille”… Mais l’amertume de Kirby reprend le dessus et la réplique de Stan Lee fuse, cinglante. Ce choc des égos est la seule séquence contradictoire sur 1h30 de film.

Elle est pourtant la plus juste, celle qui démontre l'impossibilité de distinguer l'apport des uns et des autres a posteriori au sein de la prétendue “méthode Marvel”, autre légende habilement perpétuée par Lee. Les histoires n’étaient pas méticuleusement conçues, mais essentiellement improvisées dans l'urgence et l'émulation collective. La vérité, que Lee ne put contester, est que, bien souvent, les dessinateurs livraient une découpage à partir d’une vague idée de récit. Lee (ou d’autres) ajoutait ensuite textes et dialogues.

Sans surprise, Neal Kirby, le fils de Jack (décédé en 1994) a fait part de son mécontentement. “Vous verrez le nom de Lee comme co-créateur de chaque personnage, à l’exception du Surfer d’argent, créé uniquement par mon père. Devons-nous supposer que Lee a participé à la création de tous les personnages de Marvel ? Selon Lee, c’était toujours son idée.” Tout n’était pas merveilleux au pays de Marvel…

Stan Lee de David Gelb. Documentaire sur Disney+ 1h24