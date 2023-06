Journal d’un imam de banlieue par Kim Chapiron ("Sheitan")

Dix ans plus tard, Ali rentre en France, où il est accueilli chaleureusement par sa sœur Imane (Anta Diaw) et son cousin Corona (Moussa Cissé), dans sa cité de Montfermeil, en banlieue parisienne. Il a beau être un spécialiste de la place d’Averroès dans l’islam, on n’a pas grand-chose d’autre à lui proposer à l’agence Pôle Emploi, que des postes de livreur; Mais Ali a de la ressource, il veut se lancer dans l’import-export avec le Mali, tandis que sa sœur lui déniche un boulot à la mairie, où ce polyglotte vient en aide aux illettrés. Jusqu’au jour où le vieil imam de la mosquée, sous la pression des jeunes du quartier, décide de lui céder sa place.

Ses prêches modernes et ouverts enthousiasment rapidement les réseaux sociaux. Jugeant indécents les prix pratiqués par les agences de voyages pour le pèlerinage à La Mecque, le jeune imam va trouver une combine pour le rendre plus accessible à ses ouailles…

Grâce à ses prêches modernes et ouverts, Ali (Abdulah Sissoko) conquiert rapidement les réseaux sociaux... ©O'Brother

Arnaque au pèlerinage

Fondateur, avec Romain Gavras, Vincent Cassel et Nguyên Lê du collectif Kourtrajmé en 1995, Kim Chapiron est resté fidèle à ses engagements et à l’idée du travail collectif. Son quatrième long métrage depuis Sheitan en 2015, il l’a ainsi coécrit avec ses potes Ramzi Ben Slimane (auteur du feel-good movie sur la danse Neneh Superstar) et Ladj Ly (réalisateur de l’inoubliable Les Misérables). Chapiron continue par ailleurs de filmer la banlieue française.

Coproduit par la compagne du cinéaste Ludivine Sagnier, Le Jeune imam est un film bancal. Chapiron tente à la fois de dresser le portrait d’un imam moderne, à l’aise avec les réseaux sociaux, un imam ouvert prônant la tolérance. “Seule la critique sauve le religieux de l’idolâtrie”, lance-t-il même dans un de ses prêches. L’idée de nous donner à voir un imam au quotidien, loin des clichés ou des peurs paniques habituelles, est intéressante. Mais, se basant sur des faits réels, le film mêle une vague histoire d’arnaque au pèlerinage de La Mecque. Sur fond d’un fils à la recherche de l’amour de sa mère… À force de vouloir mettre un peu trop de choses dans son film, Kim Chapiron en vient à le déforcer. Dommage.

Dans « Le Jeune imam », Kim Chapiron tente un portrait, a priori intéressant, d'un imam d'aujourd'hui, campé par Abdulah Sissoko. ©O'Brother

Le Jeune imam Drame De Kim Chapiron Scénario Ladj Ly, Kim Chapiron, Ramzi Ben Slimane et Dominique Baumard Musique PinkNoise, Magou Samb et La Mosa Avec Abdulah Sissoko, Hady Berthe, Anta Diaw, Moussa Cissé, Issaka Sawadogo… Durée 1h38