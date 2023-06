Le curé était une femme

Mgr Mevel (François Berléand) et son évêque auxiliaire (Patrick Catalifo) sont catastrophés. Ils tiennent à faire incinérer le corps au plus vite et tenter de laisser dans l’ombre cette histoire de femme prêtre. Mais, curieuse de comprendre comment le père Pascal a pu garder un tel secret aussi longtemps, Charlotte décide de mener sa propre enquête, qui la renvoie également à son propre passé au sein de l’Église.

Dans son premier long métrage « Magnificat », Virginie Sauveur interroge la place des femmes (ici la jeune Anaïde Rozam) dans l'Église. ©Athena

La place des femmes dans l’Église

L’Église, un secret… On est a priori en terrain connu dans Magnificat. Dans son premier long métrage, Virginie Sauveur adapte le roman Des femmes en noir d’Anne-Isabelle Lacassagne, Coup de cœur du journal La Croix en 2017. Connaissant de l’intérieur le fonctionnement de l’Église – elle a notamment travaillé au diocèse de Paris -, cette bibliothécaire dans une médiathèque religieuse imaginait cette situation pas banale – mais qui, dans la longue Histoire de l’Église, a forcément dû exister… – pour questionner la place des femmes dans un univers éminemment patriarcal.

Autrice de plusieurs téléfilms (Quelques jours entre nous avec Sara Forestier en 2003 ou Frères avec Tewfik Jallab en 2011) et de la mini-série Arte Virage Nord en 2015, Virginie Sauveur signe avec Magnificat son premier long métrage pour le cinéma. Elle a peut-être voulu y mettre un peu trop de choses… Le débat des femmes prêtres n’est pas neuf et toujours d’actualité (malgré le “non éternel” prononcé par Jean-Paul II en 1995). L’aborder par le biais de cette situation de départ incongrue est plutôt intéressant. Mais on sent que ce sont finalement peut-être plus les questions de genre qui intéressent la cinéaste que le débat théologique.

Pour tenter d'étouffer le scandale, Mgr Mevel (François Berléand) est obligé d'organiser une messe d'enterrement spéciale pour le "père" Pascal. ©Athena

Polar dilué

Tirant le récit vers le polar, Sauveur décrit au départ avec soin cette enquête menée au sein de l’Eglise. Mais elle l’oublie en chemin pour s’appesantir sur le passé de son héroïne, qui lui permet d’aborder un autre tabou de l’Eglise, de façon un peu artificielle.

Enfin, si Karin Viard est convaincante dans le rôle principal, François Berléand cabotine à mort dans celui du méchant évêque prêt à tout pour cacher la vérité et ne pas entacher la réputation de son institution…

Karin Viard joue les enquêteuses dans "Magnificat". ©Athena

Magnificat Polar religieux De Virginie Sauveur Scénario Virginie Sauveur et Nicolas Silhol Photographie Noémie Gillot Musique Nathaniel Mechaly Montage Thibaut Damade Avec Karin Viard, François Berléand, Patrick Catalifo, Maxime Bergeron, Anaïde Rozam, Patrick d’Assumçao… Durée 1h37