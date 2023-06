“No Hard Feelings” : Jennifer Lawrence délurée dans une comédie sexy

C’est alors qu’elle tombe sur une étrange petite annonce. En échange d’une voiture, un couple de riches parents (Laura Benanti et Matthew Broderick) cherche une jeune fille pour “s’occuper” de leur fils Percy (Andrew Barth Feldman). À 19 ans, ce gamin introverti ne sortant jamais de sa chambre a peur de tout. Comment pourrait-il survivre à Princeton, qu’il rejoindra à la rentrée ? Maddie est un peu plus âgée que le profil désiré, mais va tout faire pour mettre Percy dans son lit et décrocher ainsi la Buick… Mais malgré (ou peut-être à cause de) ses robes ultra-courtes et ses décolletés plongeants, le grand dadais, plus effrayé qu’attiré, ne semble pas prêt à lui sauter dessus…

Jennifer Lawrence a beau sortir le grand jeu dans "No Hard Feelings", elle a du mal à séduire le jeune Percy... ©Columbia Pictures

Une Jennifer Lawrence inattendue

Quel abattage ! On n’attendait pas Jennifer Lawrence dans le registre de la comédie adolescente osée. La star de la saga Hunger Games a depuis longtemps prouvé ses talents d’actrice – qui lui avait valu un Oscar pour Happiness Therapy de David O’Russel en 2013. Dans No Hard Feelings (Le Challenge), elle s'offre un rôle franchement déluré, avec une scène dénudée sur la plage qui restera dans les mémoires…

No Hard Feelings a beau se donner les atours de la comédie sexy hollywoodienne habituelle, Gene Stupnitsky parvient à en casser les codes, à partir d’une situation pas banale et assez casse-gueule, qui voit une trentenaire tenter de séduire un ado de 19 ans pour une simple bagnole…

Connu comme réalisateur et scénariste pour la télé (notamment sur la série HBO The Office) et auteur de Good Boys, comédie trash pour pré-ados en 2019, Stupnitsky maintient la barre, sans verser, cette fois, dans le mauvais goût permanent façon American Pie ou retomber dans les rails d’une comédie romantique mielleuse. Il parvient en effet à trouver une vraie porte de sortie à ses deux personnages, prisonniers d’une situation inextricable. À revers des codes moraux hollywoodiens, il signe une comédie enlevée, aux situations souvent hilarantes et aux dialogues soignés. Et qui peut compter sur l’implication de son actrice principale, également productrice du film.

No Hard Feelings/Le Challenge Comédie De Gene Stupnitsky Scénario Gene Stupnitsky et John Phillips Photographie Eigil Bryld Musique Mychael Danna et Jessica Rose Weiss Montage Brent White Avec Jennifer Lawrence, Andrew Barth Feldman, Matthew Broderick, Natalie Morales… Durée 1h43