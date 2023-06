Peter Sohn (Pixar) : "Quand j’étais enfant, on me disait : Retourne dans ton pays !"

Comme souvent chez Pixar, l’idée d’Élémentaire est née d’une expérience personnelle. Sur son lit de mort, la grand-mère du réalisateur d’origine coréenne lui a dit, en coréen, devant toute sa famille : “Épouse une Coréenne… ” “Ça met pas mal de pression… Oui, tout est parti de là, de cette expérience du conflit culturel, du fait de tomber amoureux de quelqu’un qui ne soit pas Coréen… Nous, les Coréens, on aime bien la nourriture épicée, comme les Flamboyants dans le film. Ça a été un sacré voyage pour trouver le bon équilibre pour raconter cette histoire du feu et de l’eau qui se rejoignent, mais aussi celle d’un père et d’une fille et d’y greffer les questions sociales…”, explique Peter Sohn, qui bosse depuis de nombreuses années chez Pixar, pour qui il avait déjà réalisé Le Voyage d’Arlo en 2015.

Le cinéaste précise qu’il n’est jamais question chez Pixar de faire une quelconque autobiographie, mais de trouver, dans ce matériau originel personnel, la part de “vérité humaine qui permet à chacun de se reconnaître”.

L’évolution de Pixar au fil des ans

Denise Ream précise que beaucoup d’intervenants du film ont un background similaire à celui de Peter Sohn. “Chez Pixar, nous avons beaucoup d’immigrants de première et de deuxième générations, des gens venus du monde entier pour travailler chez nous. Ce sont ces personnes en particulier qui voulaient travailler sur ce film. Beaucoup de leurs histoires à eux se retrouvent aussi dans le film…”

Cette plus grande diversité au sein du studio, qui se reflète dans sa production récente, est symptomatique de l’évolution de Pixar depuis sa création en 1986 et son premier long métrage, Toy Story en 1995. “Ce qui m’enthousiasme, c’est qu’il y a plus grande diversité de personnes qui ont des histoires à raconter : plus de femmes, plus de gens d’horizons variés. C’est le plus grand changement”, estime Denise Ream.

La productrice d'"Élémentaire", Denise Ream, entourée des voix française du film: Vincent Lacoste (Flack) et Adèle Axarchopoulos (Flam), le samedi 27 mai 2023, en clôture du 76e Festival de Cannes.

Un long travail préparatoire

“Presque tout dans le film vient d’une expérience réelle, poursuit Peter Sohn. La xénophobie, j’en ai fait l’expérience à New York. Quand j’étais enfant, on me disait : ‘Retourne dans ton pays !’ Je ne force pas le trait. C’est juste quelque chose qui m’est arrivé. Que ressent-on à ce sujet ? Reste-t-il une cicatrice ? C’est de ça que nous avons discuté, en permettant aux personnages d’évoluer autour de ces questions. Car, c’était notre mantra, tout devait être filtré à travers les yeux des personnages. Que ressent Flam face à ces gens plus riches qu’elle ? Par rapport au sacrifice que ses parents ont fait pour elle ? Que pense-t-elle de cette ville, qui n’est pas faite pour elle ?”

Pour trouver le bon équilibre et parvenir à la version finale du scénario, les équipes de chez Pixar passent de nombreuses heures à discuter en groupe. Mais aussi à assister à des projections tests de montages de dessins, avec des dialogues dits par des comédiens et des musiques provisoires. Plus de quarante d’entre elles ont ainsi été organisées.

“On a travaillé sur l’histoire pendant deux ans avant même de se lancer dans le design ou de mettre en œuvre quelque procédé technique que ce soit”, précise Denise Ream. L’idée de ces incessantes séances de brainstorming étant de trouver ce qui fonctionne ou non, ce que les gens comprennent ou pas. “Sur la xénophobie par exemple, certains, dans la pièce, comprenaient, d’autres non. Pourquoi ? Quand quelque chose ne fonctionne pas, il faut l’enlever, pour le bien du film. C’est assez violent, je dois dire, surtout quand c’est quelque chose de très personnel…”, confie Peter Sohn.

Dans "Élémentaire", un énorme travail a été fait pour trouver les bonnes textures des personnages de Flam et de Flack, élémentaires du feu et de l'eau. ©© 2022 Disney/Pixar. All Rights Reserved.

Trouver les bonnes textures

Avant même de se lancer dans l’animation, Peter Sohn et son équipe ont énormément dessiné, à la recherche d’idées. “Quand j’ai trouvé l’idée du feu et de l’eau, cela ne ressemblait pas au résultat final, c’était juste de l’eau et du feu avec des visages, mais la tension était là, se souvient le réalisateur. Au début, je traitais les personnages comme des super-héros : Flam brûlait les choses, Flack les mouillait. Mais ça ne fonctionnait pas. On ne ressentait rien. Puis, quand j’ai dessiné le moment où ils se touchent, avec l’ébullition de l’eau dans le bras de Flack, je me suis dit : voilà, c’est ça que l’on ressent quand on tombe amoureux, quand on est sur le point de toucher l’autre pour la première fois…”

Reste alors à mettre au point les nouvelles techniques numériques pour trouver les bonnes textures pour les personnages, notamment avec le support du Disney Research Group de Zurich. “Vous seriez surpris de voir à quel point Flam pouvait être terrifiante au début, sourit Peter Sohn. Quand elle s’allumait, le feu semblait si réel qu’elle ressemblait à un démon ! Il n’a pas été simple non plus de trouver la façon dont elle se déplaçait. On m’a proposé de faire de la capture de mouvements. De quoi on parle ? Le pouvoir de l’animation, c’est justement de capturer quelque chose comme ça…” “La question clé, c’est : pourquoi l’animation ?, ajoute Denis Ream. Ce que j’ai vraiment aimé dans ce film, c’est qu’on ne peut le faire qu’en animation. C’est une part importante de la philosophie du studio.”

La productrice, qui a notamment travaillé comme responsable des effets spéciaux sur les sagas Harry Potter et Star Wars, aime cette “idée de pouvoir créer des mondes fantastiques” grâce à l’animation. “J’aime la production, le travail, la combinaison de l’art et la technologie. J’ai commencé à travailler dans les effets visuels, notamment sur La Revanche des Siths qui, essentiellement, est un film d’animation… Je me suis dit : du coup, pourquoi ne pas tout faire en animation ? C’est comme ça que je suis passée à l’animation, pour être plus impliquée dans la narration…”