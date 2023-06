Tyler Rake 2 : Chris Hemsworth dans un plan séquence explosif et puis c’est tout. Mais ça cartonne sur Netflix

Après un premier opus plébiscité par les Netflixers en 2020, le mercenaire rempile sans état d’âme. Mission impossible, cette fois : exfiltrer d’une prison géorgienne une femme contrainte par son mafieux de mari de partager avec lui sa cellule et sa peine de tôle.

Les Russo à la production

En quête de ses propres franchises, Netflix mise sur l’action et les biscotos. On a tous vu le sourire à pleines dents de ce bon vieux Schwarzy, trop content d’avoir sa série Fubar (déjà reconduite pour une saison 2).

Le leader du streaming s’est aussi payé un contrat de production avec les frères Russo, ex-champions des Avengers de Marvel. Ils en ont amenés quelques-uns avec eux. Chris Evans dans The Gray Man, Chris Hemsworth, ici, avec l’ancien cascadeur Marvel Sam Hargrave, reconverti réalisateur. Et, comme il n’y a pas de petit profit, les Russo avaient dans leur boîte à tartines leur comic book Ciudad cosigné avec Ande Parks.

Le premier Tyler Rake a essuyé les plâtres, se distinguant, outre un scénario famélique, par un plan séquence furieux de dix minutes, calé (c’est malin), en début de film, histoire de bien doper le temps de visionnage : les spectateurs sont restés scotchés jusqu’à la fin, espérant un climax à la hauteur.

Le deuxième opus rejoue la même partition mais double la mise : les préliminaires – la convalescence de Tyler, le contrat – sont expédiés en dix minutes. On n’est pas là pour bavarder. On rentre dans le vif du sujet, soit une prison géorgienne où le plan de Tyler, flanqué de ses acolytes Nik et Yaz, dérape rapidement.

SUV, train, hélicos

Hargrave entame à cet instant quelque vingt minutes en (faux) plan séquence, habile et fluide : Tyler et ses exfiltrés se retrouvent en plein milieu d’une émeute de prison, tout en étant traqués par le mari et ses sbires, puis à l’extérieur, par le frangin du même et la petite armée que constituent ses hommes de main.

On passe de SUV en train, avec quelques hélicos pour pimenter le bazar. Les balles volent, les bagnoles voltigent, les roquettes fusent, Tyler passe, les autres trépassent… John Wick, à côté, c’est Mickey Mouse. Hargrave réussit ce que d’autres avant lui ont échoué à faire : une séquence de jeu vidéo immersive en film d’action.

Golshifteh Farahani à armes égales

Oubliez l'esthétique, vive la technique. La séquence sera disséquée dans les studios et les écoles de réalisation et de montage : trouvez le raccord, cherchez l’effet spécial, identifiez l'ouverture de focale…

Seul hic, passé ce moment de bravoure, la tension et l'attention retombent. Le scénario n’offre que de classiques deuxième et troisième actes, avec leurs scènes de baston et de fusillade contractuelles. L'épilogue viennois n'est plus qu'un promenade de santé pour le héros.

Sujet de curiosité annexe : dans la baston, il n’y a pas que Chris Hemsworth qui distribue gnons et bastos. Dans le rôle de Nik, Golshifteh Farahani y va de sa partition, bien décidée à revendiquer sa place à armes égales. Le ticket, aussi étrange soit-il, est gagnant : un Tyler Rake 3 est d’ores et déjà acquis. Avec quarante minutes de plan séquence ?

Tyler Rake 2 De Sam Hargrave. Scénario : Joe Russo. Avec Chris Hemsworth, Golshifteh Farahani,… 2h02