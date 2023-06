Au XVIe siècle, une expédition espagnole mandatée par Gonzalo Pizarro part à la recherche de l’Eldorado sous les ordres de Pedro de Ursúa. Lope de Aguirre, l’un de ses lieutenants, illuminé et mégalomane, s’oppose à son autorité durant un long et dangereux périple sur le fleuve.

Troisième long métrage de Werner Herzog, Aguirre, la colère de dieu, est alors le plus ambitieux. C’est son premier manifeste du cinéma comme performance : le tournage est une aventure à la mesure du récit qu’il conte et ce, dès la superbe scène d’ouverture : aux flans du Machu Picchu, sur un escalier inca, une longue file de figurants émerge de la brume, à 3000 mètres d’altitude.

Cette seule image – entre ciel et montagne – symbolise l’extase de la vérité cherchée par le cinéaste qui a attend pendant des heures, avec quelque 500 ouvriers, figurants et techniciens, que la brume se lève.

Le film est une métaphore du cinéma selon Herzog : le rêve fiévreux des conquistadors se confond avec la mise en scène du rêve du réalisateur. Lorsque l’un des radeaux est aspiré par un tourbillon et qu’il se révèle impossible de le dégager, Herzog modifie son scénario pour intégrer cet accident dans le récit. L’épisode de la crue violente est également intégré suite à une mésaventure similaire.

On peut voir dans la mégalomanie d’Aguirre un auto-portrait critique du cinéaste, érigé en maître après dieu sur le tournage : “Si je veux que les oiseaux cessent de voler, ils cesseront de voler” se persuade Aguirre. Et si Herzog veut faire hisser un galion au sommet d’un arbre de la jungle amazonienne, on hissera un galion sur la canopée.

”C’est beau de voir un rêve fiévreux ayant pris forme dans la forêt vierge être presque ressuscité en fantasme de jungle” écrit Herzog dans Conquête de l’inutile. L’image, marquante, annonce Fitzcarraldo : c’est en retournant dix ans plus tard voir si le navire était encore là qu’Herzog s’attela à cette autre folie qui, comme l’expédition d’Aguirre, faillit s’échouer sur les rivages de l’Amazone.

Aguirre est le récit d’une expédition qui se délite. Herzog, que certains ont accusé à tort de fasciste, porte un regard critique sur les conquérants et les autocrates (qu’incarne Aguirre). Il manifeste, aussi, son intérêt pour les perdants et les oubliés de l’Histoire qui peuplent son cinéma. Il en romance le destin au nom de la poésie et de la liberté artistique.

Présenté en 1973, au Festival de Cannes, à la Quinzaine des Réalisateurs (aujourd’hui Quinzaine des Cinéastes), le film va devenir l’étalon mesure d’Herzog et nourrir sa légende (notamment ses violentes disputes avec Klaus Kinski avec lequel il collaborera pourtant à cinq reprises, jusqu’à Cobra Verde en 1987).

2. L’Enigme de Kaspar Hauser (1975)

Werner Herzog fait la connaissance de Bruno Schleinstein, artiste de rue qui a passé son enfance dans des orphelinats, des maisons de correction et des prisons, et qui devient son second acteur fétiche. Herzog le découvre grâce au documentaire Bruno der Schwarze (1970) de Lutz Eisholz. En 1974, il lui donne le premier rôle du film L’Énigme de Kaspar Hauser (titre original : Jeder für sich und Gott gegen alle, littéralement Chacun pour soi et Dieu contre tous). Critique indirecte d’une société bourgeoise bien pensante, L’Énigme de Kaspar Hauser offre une revanche à Bruno S. (comme il est crédité) sur cette société qui l’a accablé et détruit.

L’histoire s’inspire, à nouveau, d’un cas célèbre. Au début du XIXe siècle, un jeune homme, dix-sept ou dix-huit ans, est retrouvé hagard, immobile et sale sur la place de Nuremberg. Il sait à peine marcher, ne connaît qu’une poignée de mots, ne sait pas d’où il vient ni qui il est. Une lettre et quelques bribes de paroles permettent de reconstituer son histoire : Kaspar Hauser (c’est son nom) a vécu enchaîné dans une cave sans fenêtre. Il n’a jamais vu le visage de son geôlier – qui lui jetait sa nourriture pendant son sommeil – et n’a eu aucun contact avec un humain.

De nombreuses études ont été rédigées sur Kaspar Hauser et ses origines mystérieuses. Mais Herzog n’entend pas proposer une réponse. Il prend, encore une fois, des libertés avec les faits pour livrer une œuvre personnelle. Le cinéaste rappelle souvent combien fut heureuse son enfance isolée jusqu’à l’âge de onze ans dans les montagnes de Bavière. Dans Conquête de l’inutile, il se souvient qu’un morceau de plastique bleu, une matière qui lui était inconnue, eu sur lui un effet quasi-divin.

Comme lui, jusqu’à onze ans, Kaspar est un être pur et vierge. La société bourgeoise et puritaine de l’Allemagne de l’ère Biedermeieir, époque où la culture bourgeoise a été poussée à l’extrême, essaie de le formater mais le jeune homme résiste, avec un bon sens “naturel”.

Cette clé de lecture est fournie dans l’incipit du film. Sur l’image d’un champ de céréales qui ondule sous le vent accompagné des notes du Canon de Pachelbel, s’inscrivent ces mots : “N’entendez-vous pas ces cris effroyables tout alentour que communément on appelle le silence ?” C’est une citation de la nouvelle Lenz de Georg Büchner, que Herzog dit “connaître par cœur”.

Le dramaturge Jakob Lenz, retrouvé mort à Moscou en 1792, appartient au mouvement Sturm und Drang (littéralement “tempête et passion”), radicalement attaché aux Lumières et qui rejette les conventions sociales et morales.

L’Énigme de Kaspar Hauser sous la caméra de Werner Herzog est un drame rousseaussiste avec Kaspar et Bruno S. non pas en “bon sauvage” mais en “honnête innocent”. Plusieurs scènes montrent Kaspar ébloui par le monde qu’il découvre. Les visions du jeune homme opposent le monde réel et la pureté des territoires rêvés, exactement comme Herzog rêve ses films.

Pour Herzog, Kaspar eut ce bref privilège dans son malheur : que chaque vision qui accompagne sa deuxième naissance relevait dans son esprit vierge de toute éducation, de toute morale et de tout a priori de la pureté originelle du monde. Pour lui, l’énigme de Kaspar Hauser n’est pas la quête de son identité, mais celle de la nature de ce ressenti. Au fil de son œuvre, Herzog n’a jamais cessé de chercher à se confronter à de nouvelles expériences. Kaspar Hauser, c’est lui.

Grand Prix Spécial du Jury au Festival de Cannes 1975, L’Énigme de Kaspar Hauser est un classique aujourd’hui injustement oublié, un des meilleurs films de son auteur, d’une grande rigueur de construction et de mise en scène. C’est, sans doute, le film qui résume le mieux sa quête et son obsession : retrouver l’extase de la découverte du monde.

Bruno Schleinstein dans "L'énigme de Kaspar Hauser". ©Werner Herzog Film

3. Fitzcarraldo (1982)

”Nous avons réussi à déplacer un bateau du Rio Camisea au Rio Urubamba, en le faisant passer sur une montagne. Tout ce qu’il y a à en dire c’est que j’y ai participé.” Ainsi Werner Herzog conclut-il Conquête de l’inutile (Capricci, 2022), son journal des trois années de production et de tournage de Fitzcarraldo.

La phrase résume le film : l’histoire de Brian Sweeney Fitzgerald, dit Fitzcarraldo, un ingénieur d’origine irlandaise qui, à la fin du XIXe siècle, rêve de construire un opéra à Iquitos en plein milieu de la forêt péruvienne. Afin de financer l’entreprise, il achète une concession d’hévéa, l’arbre à caoutchouc.

Comme elle est inaccessible par voie fluviale, à cause de rapides, il imagine de déboiser un passage à travers une colline et d’y hisser son bateau pour rejoindre le cours d’eau par l’autre versant. “Seuls les rêveurs soulèvent les montagnes” dit Molly, la maîtresse de Fitzcarraldo (Claudia Cardinale). Pour Fitzcarraldo, restera l’exploit d’avoir réalisé l’impossible.

Dix ans après Aguirre, la colère de dieu, Werner Herzog revient en Amazonie pour un tournage dantesque : 1100 figurants indiens et techniciens, un acteur principal (Jason Robards) qui tombe malade, remplacé par l’ennemi intime du réalisateur, Klaus Kinski (dont les crises hystériques amènent deux figurants indiens à proposer à Herzog de l’assassiner),… Surtout, le cinéaste tient à tourner la scène centrale du film, l’ascension d’un bateau de 320 tonnes, sans trucage, en conditions réelles.

Prix de la mise en scène au Festival de Cannes 1982, Fitzcarraldo est un manifeste sur la réalisation selon Herzog. La première partie dépeint le difficile processus de mise en œuvre et de financement de l’idée folle (produire le film). Fitzcarraldo (ou Herzog) est confronté à des incrédules, des arrivistes, des fonctionnaires… L’élévation du bateau sur la colline se confond avec le tournage, en condition réelle. C’est la partie la plus intense (et comme dans le film, elle fut émaillée d’accidents).

La scène finale – la représentation sur l’eau – est la première du film : le résultat diffère de l’intention. Le spectacle est moins intense que l’expérience de l’avoir réalisé. Et qu’importe aux yeux du poète autosatisfait (Kinski/Herzog) : le spectateur assis sur le meilleur fauteuil n’est-il pas un cochon ?