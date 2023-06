Werner Herzog, dix caractéristiques du cinéaste de "l'extase de la vérité"

Quel singulier chemin parcouru pour le cinéaste allemand depuis le temps où il réalisait au coeur de la jungle amazonienne des films épiques comme Aguirre, la colère de Dieu (1972) ou Fitzcarraldo (1982) dans des conditions dantesques. On peut espérer que la ressortie, le 28 juin, de ses deux films les plus emblématiques, accompagnés de L'Enigme de Kaspar Hauser (1974), tous trois en version restaurée, le feront découvrir par une nouvelle génération. Au même moment, l'Eye Filmmuseum d'Amsterdam présente l'exposition Werner Herzog: The Ecstatic Truth.

1. Enfance

Né en 1942 à Munich, Werner Herzog Stipetic a grandi à Sachrang, dans les Alpes bavaroises, à la frontière autrichienne. Il y a passé onze années, dans une grande pauvreté, souffrant avec ses deux frères de la faim. De ce dénuement, il conserve pourtant des souvenirs heureux - "la meilleure enfance qu'on puisse avoir", "une enfance de fantaisie et d'indépendance absolue", "nous savions qu'il existait un monde au-dehors mais cela nous était indifférent".

Il est probable que sa fascination des extrêmes y est née. Que sa capacité à surmonter toute adversité s’y est forgée. Adolescent, il rêve de de devenir athlète, pratique le saut à skis (il a consacré un film au champion Walter Steiner). Derrière cette discipline se cache une autre obsession : "la quête de voler a toujours figuré parmi mes rêves. Et dans mes films".

2. La littérature

"J’ignorais que le cinéma existait jusqu’à l’âge de 11 ans. La littérature, c’était différent. Ma mère lisait des livres à ses enfants et aux enfants des voisins. Les livres ont donc été, très tôt, présents dans ma vie." "Si vous êtes réalisateur et que vous ne lisez pas, vous ne pourrez jamais développer une compréhension profonde de l’art du récit – conception, vision, poésie, rythme du langage. Il me paraît évident que les grands cinéastes sont également de grands lecteurs."

Parmi ses livres de chevet ou, plutôt, de compagnonnage, le réalisateur cite Le Nègre du Narcisse, Typhon et Au coeur des ténèbres de Joseph Conrad, les quarante-neuf premières nouvelles d'Hemingway, le poète baroque Andreas Gropius, Hölderlin, des nouvelles de Kleist, le Lenz de Büchner "que je connais par coeur". Mais, aussi la traduction originale de la Bible par Luther, qu'il emmène sur ses tournages, et La Deuxième Guerre punique de Tite-Live qui "a toujours été ma grande consolation".

"Il y a dans La Deuxième Guerre punique de Tite-Live, les deux héros de l'Histoire que je préfère. L'un est Hannibal que j'adore pour son audace, sa vision, son dessein. Et le plus grand, pour moi, est son opposant, que personne ne connaît, Fabius Maximus Cunctator" ou le Temporisateur, l'Indécis. Soit deux visionnaires audacieux : un conquérant et un perdant magnifique. Les deux figures qui traversent toute l'oeuvre d'Herzog et, parfois, se confondent en un seul personnage, tel Aguirre, conquistador qui suit son rêve mégalomane jusqu'au bout.

3. "Sans père"

"[Ma] génération en Allemagne était une génération sans pères, parce que nos pères étaient morts à la guerre ou parce qu'ils s'étaient compromis avec les nazis." Il coupe ce douloureux cordon ombilical dès son premier court métrage, autoproduit à l'âge de dix-neuf ans.

Héraklès (1962) montre des athlètes qui s'entraînent dans un gymnase, sur fond de ruines antiques. L'écho des Dieux du stade, ode propagandiste tournée par Riefensthal à la veille des Jeux olympiques de Berlin en 1936, est pulvérisé par des images de bombes et de soldatesques au garde-à-vous. Soit la cause et la conséquence. En dix minutes, le jeune cinéaste autodidacte liquide l'héritage esthétique et idéologique du nazisme.

"Héraklès" (1962). ©Werner Herzog Film

4. Le Nouveau cinéma allemand

Lorsque Werner Herzog signe son premier long métrage, Signes de vie (1968), il inaugure ce qu'on a appelé le Nouveau cinéma allemand.

La critique Lotte Eisner, historienne du cinéma de Weimar en expédie une copie à Fritz Lang, qui a affirmé que l’Allemagne ne pourrait plus avoir de cinématographie après le nazisme. “J’ai espoir, maintenant” répond Lang à sa vieille amie après avoir vu le film de Herzog.

"Signes de vie" (1968). ©Werner Herzog Film

5. La marche

L’histoire, devenue pratiquement légende à force d’être racontée, est célèbre : à l’automne 1974, Herzog marcha de Munich à Paris pour se rendre au chevet de son amie, la critique de cinéma Lotte Eisner, gravement malade (il en a tiré un essai littéraire : Sur le chemin des glaces). Cette marche était habitée d'une pensée magique : "Si je marche, Lotte ne mourra pas."

Ce marcheur entreprit aussi un tour à pied des frontières allemandes. "J’ai entamé ce tour après que Willy Brandt a déclaré au Bundestag : 'le livre de la réunification allemande est désormais clos'. (...) Je savais que seuls les poètes peuvent faire tenir un pays, culturellement, un pays séparé de lui-même, en morceaux, un pays qui n’a plus de cœur."

6. Non engagé

AAu contraire de tout un pan de cinéastes de sa génération, Herzog n’est pas engagé politiquement et se distancie de l’extrême-gauche alors que certains affichent un soutien jusqu'à la Fraction armée rouge (RAF), mouvement terroriste.

"Tout le monde dans le cinéma et dans la littérature déclarait que l'Etat allemand était un état répressif, fasciste... Tout ces gens parlaient de la classe ouvrière, mais moi j'avais travaillé deux ans et demi comme soudeur dans une aciérie. (...) Tous ces cinéastes et ces écrivains étaient issus de familles aisées et ils osaient parler de la classe ouvrière. Je leur ai dit que leur analyse était fondamentalement fausse et que leur remède l'était plus encore."

Klaus Kinski dans "Fitzcarraldo" (1982). ©Werner Herzog Film

7. Sans romantisme

La fascination de Herzog pour les grands espaces et l'aventure sauvage le fait parfois assimiler aux Romantiques et, par association, à un certaine esthétique qu'affectionnait le nazisme. Correction répétée : "Je n'ai aucun lien réel avec le romantisme." Il cite Hölderlin ? "Il n'est pas un romantique. Mon affinité avec Hölderlin - le plus grand poète dans ma langue - vient de ce qu'il est allé jusqu'aux limites extérieures de la langue allemande." Kleist ?"Il n'y a pas d'écrivain plus éloigné du romantisme que lui." Büchner ? "C'est un homme du XXe siècle."

Le peinte Caspar David Friedrich "est le seul romantique avec qui j'entretiens un rapport. [Mais] il ne peint jamais des paysages avec des personnes, ce sont toujours des paysages intérieurs." Et tant pis si Aguirre la colère de Dieu s'ouvre sur un plan de montagnes nappées de brumes, cliché par excellence du "cinéma de montagne" exalté qui séduisait les dignitaires nazis et dont Leni Riefensthal, thuriféraire cinématographique du IIIe Reich, fut la star.

Plan d'ouverture de "Aguirre, la colère de dieu". ©Werner Herzog Film

8. La "vérité extatique"

Herzog ne cherche à délivrer ni message ni morale. Ses films sont des expériences avant tout vécues par ceux qui les ont faits. Et s'il y a une quête, c'est celle de la "vérité extatique", concept qu'il répète depuis les années 1970 et qui constitue sa quête esthétique : "Derrière les images, derrière la vision, derrière l'histoire, derrière la grammaire de la narration et la grammaire de l'image, il y a quelque chose dont le cinéma peut vous offrir l'expérience en de très rares occasions : vous touchez alors une vérité plus profonde. Ça n'arrive pas très souvent, ça arrive en poésie. [Rimbaud] touche à une vérité qui se tient derrière les choses."

9. Fictions et documentaires déguisés

La filmographie de Werner Herzog s'équilibre de longue date entre les films de fiction et les documentaire. Même si ses oeuvres de fictions sont les plus connues et si certaines-ci, comme Fitzcarraldo, s'apparentent presque à un documentaire sur leur tournage.

Ces trois dernières décennies, le cinéaste semble avoir trouvé sa voix dans le documentaire : sa notoriété, son expérience lui font accéder à des personnalités et des lieux exceptionnels (Gorbatchev, le couloir de la mort d'une prison américaine, les grottes de Lascaux, une station polaire). Il y trouve une liberté, une rapidité d'exécution et le frisson d'aventure que les conditions et contraintes de financement du cinéma de fiction ne lui offrent plus.

Peu lui importe : "J'ai du mal à suivre ces catégories. Tous mes documentaires sont stylisés. Au nom d'une vérité plus profonde, une vérité extatique, ils contiennent des parties inventées. Ils m'arrivent donc de dire qu'il s'agit de fictions déguisées."

10. La littérature après le cinéma

Werner Herzog a toujours écrit et "sous une grande nécessité". "Depuis au moins quarante ans, je m’échine à dire que ma poésie, ma prose survivront à mes films. Le langage est ma maison. Je peux me tromper, je ne suis pas un prophète. L’avenir nous le dira."

Werner Herzog signe en 2022 son premier roman, Le Crépsucule du monde (éd. L'indéFinie). Fausse fiction, encore, puisqu'il s'agit du récit de survie réinterprété de Hiroo Onoda. Ce soldat de l'armée impériale japonaise a survécu et résisté seul pendant près de trente ans dans la jungle de l'île de Lubang, refusant de croire que la guerre était finie. Le cinéaste devrait publier prochainement des Mémoires sous la forme d'"un livre sur l’origine des idées".

Les citations sont extraites de :

Werner Herzog - Manuel de survie , entretien avec Hervé Haubron et Ellanuel Burdeau, Capricci-Centre Pompidou, 2008.

Conquête de l'inutile , Werner Herzog, Capricci, 2022

Werner Herzog : « Ma prose survivra à mes films », Le Monde, 10 avril 2022 , 10 avril 2022

Werner Herzog: The Ecstatic Truth, exposition au Eye Filmmuseum d'Amsterdam jusqu'au 1er octobre, eyefilm.nl/wernerherzog.