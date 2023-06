Femmes et cinéma belge : un long chemin reste à parcourir jusqu'à la parité

Comment expliquer une telle déperdition de talents à chaque étape du cheminement d’une carrière ? Outre un sexisme et une invisibilisation encore bien ancrés, la cause doit en être recherchée du côté de la lassitude et de la charge mentale qui pèse encore sur de trop nombreuses femmes. Que l’on songe aux lieux de tournage pas toujours sûrs et accueillants, comme le dénonçait récemment la campagne contre les violences sexistes ou sexuelles dans le cinéma. Ou la difficulté de combiner vie professionnelle et vie familiale, comme c’est le cas dans beaucoup d’autres métiers. Mais, a fortiori, lorsqu’il s’agit de partir en tournage ou de suivre et défendre son film en festival…

Grâce à l’étude réalisée par le collectif Elles font des films (EFDF) en collaboration avec l’UCLouvain, ce phénomène et ces constats sont aujourd’hui objectivés par des chiffres souvent accablants, toujours interpellants. Les données portent sur des films réalisés entre 2011 et 2022*. Elles confirment que les femmes restent sous-représentées à tous les échelons des métiers du cinéma et ce, malgré certains indicateurs qui se rapprochent timidement de la parité.

Postes féminins et postes masculins

Menée en collaboration avec le Centre du Cinéma et de l’Audiovisuel (CCA) et avec l’aide de chercheurs de l’UCLouvain, sous la direction de Sarah Sepulchre, Olivia de Briey et Jonathan Dedonder, cette première étude du genre confirme que les femmes restent minoritaires aux postes clés de la réalisation ou de la production.

Seulement un cinquième des longs métrages de fiction initiés en Belgique ont été réalisés par des femmes. Elles réalisent trois fois moins de longs métrages et deux fois moins de courts métrages que les hommes. On ne compte en moyenne que 28 % de femmes dans les équipes techniques et elles sont largement majoritaires uniquement dans des postes considérés comme “féminins” (scripte, maquillage, costumes) alors qu’elles sont largement minoritaires à des postes de plus grande responsabilité comme la réalisation, le scénario ou la production.

"On nous cite presque toujours Jane Campion comme modèle, mais même si elle constitue un bel exemple, cela ne suffit pas, il en faudrait bien plus…"

”On est encore à l’époque des premières fois et des pionnières, tout est à faire. On peut donc être la première dans son domaine.” Même si en 2023, cela peut sembler désespérant, cela a aussi “un côté enthousiasmant”, veulent croire certaines réalisatrices présentes. D’où l’idée de cet après-midi de tables rondes et de débats organisé au cinéma Galeries à Bruxelles où le public était, sans grande surprise, majoritairement féminin…

Stratégies mises en place dans les pays voisins

“L’objectif est de réfléchir à des stratégies pour créer un milieu plus paritaire et inclusif avec des politiques publiques qui soutiennent cette direction.” En s’inspirant notamment des politiques qui ont porté leurs fruits en Espagne, en France, en Grande-Bretagne et dans les pays nordiques notamment.

Premier constat interpellant : les hommes engagent trois fois plus d’hommes que de femmes dans leur film. Et comme la différence se marque aussi sur la longueur de la carrière, le mouvement s’accentue au fil de celle-ci, de nombreuses femmes quittant le métier après leur deuxième film.

”L’énergie à déployer pour légitimer sa place est énorme. Il faut plus de force mentale pour continuer”, note cette intervenante.

Il y a donc un entre-soi masculin qui demeure. Et une nécessité qui s’impose : “agir dès les bancs d’école et faire bouger les mentalités afin de rendre le monde plus juste”, comme l’a souligné la ministre de la Culture, Bénédicte Linard, au vu des résultats engrangés sur les 799 films étudiés.

La place des femmes devant et derrière la caméra ©IPM Graphics

Culte de la jeunesse et de la minceur

D’autant que les films ont une grande responsabilité dans le façonnement de nos imaginaires.

Le problème ne se situe pas seulement derrière la caméra mais aussi dans les histoires et les personnages que l’on filme. Les discriminations constatées derrière la caméra sont tout aussi criantes face à celle-ci. Les femmes sont ainsi davantage soumises au culte de la minceur et de la jeunesse surtout dans les longs métrages. Et que dire de toutes les minorités absentes ou invisibilisées…

”L’idée n’est pas de recourir à une politique de quotas, d’autant que nos résultats sont bons et les films de réalisatrices belges voyagent bien. Même si, bien sûr, il y a encore une marge de progression”, a noté Jeanne Brunfaut du Centre du cinéma. Parmi les pistes envisagées, la ministre Bénédicte Linard confirme l’idée de mettre en place un “incitant financier pour les œuvres dont les équipes techniques seraient paritaires”.

”Pour voir le monde différemment, changeons de focale. Changer d’angle de vue permet de développer la curiosité, de filmer des hommes et des femmes différents que l’on voit si peu ou qu’on invisibilise. Il n’y a pas de pente douce vers l’égalité !” rappelle le collectif Elles font des films. Or cette pluralité de personnages, “ce cinéma plus inclusif et paritaire” profite à toute la société.

La place des femmes devant et derrière la caméra ©Elles font des Films/UCLouvain/FWB

* L’étude a porté sur 799 films produits en Fédération Wallonie-Bruxelles entre 2011 et 2022, précise le collectif “Elles font des films”. Les statistiques liées aux équipes de films concernent 614 œuvres soutenues par le CCA (Centre du cinéma et de l'Audiovisuel) entre 2012 et 2020. Et les chiffres concernant les personnages de films ont été obtenus grâce à l’analyse de 311 réalisations présentées aux Magritte du Cinéma, entre 2011 et 2022. Infographies: Manon Brülé