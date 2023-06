Nanni Moretti : “Peut-être que j’ai toujours été en crise”

Vers un avenir radieux est un film très riche, avec un film dans le film, un couple en crise, une réflexion politique… Il y a beaucoup de choses…

Cela me plaisait de faire un film rempli de plein de choses. Être spectateur est important pour le réalisateur que je suis. Ça a toujours influencé mon travail. Quand je vais au cinéma, j’ai envie d’être surpris, ému, de rire… J’essaye de faire la même chose en tant que réalisateur. Je sais qu’avec le même matériel, d’autres cinéastes auraient fait trois films. Mais moi, je voulais n’en faire qu’un, très riche, tout en restant assez bref. Ce qui est toujours une bonne chose… (le film ne dure qu’1h35, NdlR)

Il est difficile de ne pas vous voir en permanence derrière le personnage de Giovanni…

Il y a évidemment énormément de moi dans ce personnage. Même si moi, je n’écris pas mes films en nageant à la piscine. Quant au rapport à l’improvisation, disons qu’il y a quelques années, je ne lui laissais aucune place. Aujourd’hui, je laisse la porte entrouverte…

Vous faites preuve de pas mal d’autodérision à travers ce personnage…

Bien sûr, c’est volontaire. Il ne faut pas être critique qu’avec les autres, il faut aussi l’être avec soi-même… Mais l’autocritique, l’auto-ironie font partie de mon travail depuis mes débuts. Il y a 50 ans, quand j’ai tourné mon premier court métrage en Super-8, me foutre de moi m’est venu tout naturellement. L’autodérision est ma façon de me raconter…

guillement Ce film est une déclaration d’amour au cinéma.

À l’écran, Giovanni traverse non seulement la crise de son couple, mais aussi une crise artistique face à l’évolution du cinéma. C’est votre cas ?

Peut-être que j’ai toujours été en crise. Et ce dès mes premiers courts métrages. Quand j’ai eu fini l’école, j’étais en crise existentielle ; je ne savais pas très bien quoi faire. Me lancer dans le cinéma était un pari, car personne dans ma famille n’avait de liens avec le cinéma ; mes parents étaient professeurs. Mais, confusément, je sentais que le cinéma pouvait, non pas résoudre ma crise, mais m’aider à faire sortir ce que je ressentais. Vis-à-vis des autres, mais aussi pour moi.

Au début du film, Giovanni réunit sa femme et sa fille pour regarder Lola de Jacques Demy. Pourquoi ce film ?

Comme pour Giovanni, le cinéma fait partie de ma vie. Je voulais montrer un extrait d’un film que j’aimais énormément, mais qui ne soit pas aussi connu que ceux de Fellini, Lubitsch ou Chaplin. Et je voulais montrer un film des années 1960, car c’est une époque du cinéma à laquelle je suis très lié, en tant que spectateur et donc en tant que réalisateur.

Sur l’affiche de Vers un avenir radieux, on vous voit sur une trottinette électrique. Cela renvoie clairement à celle de Journal intime…

Il y a une connexion entre tous mes films. Même quand ils ne semblent pas l’être, ils sont tous sont autobiographiques. Cela ne me plaît pas de faire du cinéma en général. Ce qui me plaît, c’est de réaliser mes propres films, quand je ressens l’urgence de les faire. Mais je ne fais pas de la trottinette électrique ; j’ai juste appris pour cette scène et puis basta ! Quant à ma Vespa, elle a pris sa retraite au musée du cinéma à Turin. J’ai toujours une Vespa, mais plus jeune…

guillement Je crois que quelques années d’opposition feront du bien à la gauche.

À travers votre personnage, vous parlez dans le film du rapport entre éthique et esthétique quand on réalise un film…

Avec un film, je ne prétends pas changer l’esprit des spectateurs. Si l’on fait un film avec ce désir, on prend une mauvaise route. Par contre, il ne faut pas non plus juste faire un film pour un film…

La scène centrale de Vers un avenir radieux est sans doute celle où Giovanni interrompt le tournage du film d’un cinéaste plus jeune que lui, pour une longue dissertation sur la cinéphilie à l’heure des plateformes de streaming. C’est une question qui vous travaille ?

Faire du cinéma de façon libre comme je le fais, c’est un métier. Travailler avec les plateformes, c’est un autre métier. Les plateformes sont aussi une autre façon de consommer les films pour les spectateurs…

Ce film est rempli de joie, de vie, d’amour du cinéma. Cet optimiste est-il une prise de position politique ?

Ce film est une déclaration d’amour au cinéma, mais aussi de fidélité au public. Le film peut sembler difficile, mais je ne pense pas qu’il le soit. En faisant un film non conventionnel, je fais confiance au public. Et j’ai raison, puisque le film, qui vient de sortir en Italie, fonctionne très bien…

Le film que réalise Giovanni dans Vers un avenir radieux évoque la révolution hongroise de 1956. Pourquoi ?

Je ne m’en souviens pas personnellement ; j’avais trois ans à l’époque… Disons que ce fut une incroyable occasion manquée pour la gauche occidentale. C’était l’opportunité pour elle de devenir une gauche adulte. C’est évidemment facile de dire cela aujourd’hui, en 2023. À l’époque, le monde était divisé en deux blocs. Et je comprends qu’alors, il était difficile pour le parti communiste italien, comme pour toute la gauche occidentale, de prendre ses distances avec l’Union soviétique. En ce moment, le gouvernement est à droite en Italie, comme vous le savez. Je crois que quelques années d’opposition feront du bien à la gauche, pour qu’elle parvienne à retrouver une part de son identité, qu’elle a perdue ces dernières années…

Un succès en salles en Italie

Lors de sa sortie dans les salles italiennes le 20 avril dernier – avant sa présentation en Compétition à Cannes -, Vers un avenir radieux a fait jeu égal avec Super Mario Bros. Depuis, le film a rapporté 3,9 millions d’euros (soit près de 600000 entrées), dont 947 millions après le premier week-end d’exploitation. C’est déjà mieux que son dernier film Tre piani qui, en 2020, en pleine pandémie, n’a pas dépassé les 3,4 millions d’euros à l’international.

À titre de comparaison, dans le monde, Mia madre avait rapporté 7 millions en 2015 et Habemus papam 16,5 millions en 2011. Sachant que Vers un avenir radieux n’est sorti qu’en Italie pour le moment, où il est toujours en salles.

