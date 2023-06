En effet, la production de Toy Story 5, leur licence de films la plus prolifique à ce jour, sera lancée dans les prochains mois. Woody et Buzz seront bien de retour en tête d’affiche!

L’annonce était tombée en février, elle vient d’être confirmée par Pete Docter. Le directeur de la création chez Disney Pixar s’est confié au magazine Variety. "Nous avons un autre Toy Story, donc Woody et Buzz sont de retour".

"Je pense qu’il va vous surprendre. Il y aura pas mal de choses cool que vous n’avez jamais vues auparavant. Lorsque nous avons fait le premier Toy Story, nous ne savions pas que nous en ferions un second. Nous essayions juste de faire ce film. Mais en le faisant, il vous emmène dans des endroits inattendus et c’est ce que j’aime dans le processus créatif”, a indiqué indique le réalisateur et scénariste.

Il va falloir s'armer de patience avant de profiter des retrouvailles de nos jouets préférés au cinéma.