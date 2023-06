Mais Ruby est aussi une ado pas tout à fait comme les autres : sa peau est bleue et elle doit à tout prix éviter l’eau. Lorsque Conor tombe d’une falaise, Ruby plonge à la mer et se métamorphose en kraken. La créature légendaire suscite aussitôt l’effroi des habitants tandis que Ruby découvre ses origines et se retrouve au cœur d’une lutte ancestrale avec les sirènes.

Ça devient une (mauvaise) habitude : repasser aux plus jeunes les mêmes plats. Car si l’héroïne de ce film est une ado, ce sont sans doute les petites sœurs et les petits frères qui sont visés par ce scénario qui recycle habilement de vieilles recettes.

Depuis la nuit des temps, les fables ont eu valeur pédagogique. Pour les jeunes filles, il s’agissait de préconiser la prudence comme mère de toutes les vertus, comme l’a appris le Petit Chaperon Rouge ?

Il en est resté des traces dans les premiers Disney, appropriation par l’usine à rêves américaine des contes du Vieux Continent – avec ses princesses à sauver des sorcières impures et jalouses.

L’heure est désormais à l’empowerment des genres et des communautés. Les productions jeunesses de Hollywood réfutent l'” ordre patriarcal et colonial” – cité deux fois explicitement.

Ruby nage à cette aune dans le sillage des récents Luca et Alerte Rouge du studios Pixar. Le premier pour l’arrière-plan marin et la peur de l’altérité, le second pour les métamorphoses adolescentes sur fond de premiers émois. À se demander si les auteurs n’ont pas demander à ChatGPT d’écrire le scénario.

Même les mouettes gourmandes du plus ancien Monde de Nemo viennent faire un clin d’œil. La réf est-elle glissée pour mieux se dédouaner d’emprunts aussi patents ?

Seule la direction artistique témoigne d’une originalité relative. La créature maléfique du film est la plus réussie à cet égard.

Ruby, l’ado Kraken De Faryn Pearl et Kirk De Micco Avec les voix de Lana Condor, Toni Collette, Jane Fonda, Jaboukie Young-White,... 1h35