Charlotte Rampling: “Je suis très pudique, je ne veux pas voir mes films”

Depuis le mois d’avril, on peut découvrir dix-neuf de ses “reliefs peints” au sous-sol du Musée d’art moderne de Paris, jusqu’au 10 septembre 2023, à l’occasion de la mise en place d’un nouvel accrochage dans les collections permanentes contemporaines appelées Mondes parallèles.

L’actrice légendaire de Portier de nuit a caché cette activité pendant un quart de siècle, avant d’oser les montrer au-delà de son entourage direct et d’accepter de les exposer aux yeux du public. Comme Ruth, l’ancienne photographe de guerre qu’elle incarne dans Juniper, premier film du Néo-Zélandais Matthew J. Saville, l’actrice cultive le secret.

On a beau l’avoir vue dans d’innombrables films marquants depuis Le Knack… et comment l’avoir (1965) jusqu’à Benedetta de Paul Verhoeven ou la série London Spy, celle qu’on n’ose qualifier de star mais qui les vaut toutes conserve sa part de mystère derrière ce regard qui, pour Visconti, compensait l’inexpérience de l’actrice inconnue de 22 ans. “Vous l’avez là” avait-il dit en désignant les yeux de celle qui doutait de son talent.

Derrière ce regard se cachent des blessures (le suicide de sa sœur quand elle avait vingt ans, le chagrin de sa mère). S’ajoute à son charisme une voix aussi, au timbre grave, étrangement familier quand elle répond à notre appel et nous demande, avec une délicatesse toute british, si nous pouvons la rappeler deux heures après le rendez-vous convenu, pour cause de travaux impromptus chez elle. On ne peut pas dire non à Charlotte Rampling…

On vous voit dans des films d’auteur comme Juniper. On va vous revoir dans la suite de Dune. On vous a vu dans plusieurs séries… Comment naviguez-vous entre ces différents registres ? Quels sont les critères déterminants ?

C’est une question de storytelling pour moi. Comment l’histoire est-elle racontée ? Sous quel angle ? Sous quel point de vue ? Qui sont ces personnages ? Est-ce qu’ils m’intéressent ? Est-ce que je veux qu’ils soient mes amis, mes ennemis ? Est-ce que je veux rentrer dans ce monde ? Est-ce que le metteur en scène me plaît comme chef d’orchestre de tout ce milieu ? Il y a de tout ça. Et, aussi, quelle sera la diffusion ? Est-ce pour le cinéma, pour la télévision ou les plateformes ? Mon numéro un reste le cinéma. J’adore le cinéma. Après, quand on m’a proposé la première série, Dexter, cela m’intéressait d’entrer dans une série déjà existante. Cela faisait sept, huit ans que cela durait. Le rôle (Dr Évelyne Vogel) était assez fascinant. C’est ma curiosité, qui m’emmène. Et aussi, pourquoi pas, de découvrir différents endroits du monde.

Juniper, justement, vous emmène en Nouvelle-Zélande. Mais j’imagine que ce n’était pas le seul critère. C’est le premier long métrage de Matthew J. Saville. Qu’est-ce qui vous a fait “entrer dans son monde” ?

C’était le genre d’histoire écrit très simplement, mais qui révèle au fur et à mesure des vraies profondeurs, des réalités qui m’interpellaient. Matthew est venu me voir avec son producteur Desray Armstrong. C’est important de connaître le réalisateur, de savoir aussi son cheminement vers le cinéma. Ses envies, son désir, ce qu’il a fait. Il s’était vraiment investi pendant quelques années dans le cinéma pour éventuellement faire son premier film. J’ai trouvé son scénario très, très juste. Nous avons collaboré sur le scénario, sur le rôle surtout de Ruth. C’était une femme plus âgée. J’ai demandé qu’elle ait mon âge. Parce que j’aime vraiment l’identification au personnage. Nous avons travaillé pendant trois jours intensément. Après, ça devient une évidence. Et la confiance s’installe.

guillement Le cinéma indépendant, c'est un peu de la haute couture.

C’est important d’avoir fait cet apport, cette collaboration dans l’intervention sur le scénario, par exemple. C’est quelque chose que vous faites souvent ?

Oui, c’est pour ça que j’aime le cinéma indépendant et le cinéma d’auteur. Parce qu’on est plus proche. Ce sont des équipes plus petites et des budgets plus petits. C’est un peu de la haute couture. Et puis si le metteur en scène a envie et qu’il y a des questionnements avant, c’est toujours très intéressant. Après cette étape, on avance avec l’histoire, on y va. On est sur la même longueur d’onde. Il y a une vraie empathie qui s’installe.

On peut aisément faire un parallèle entre la vie de Ruth et la vôtre…

(Elle coupe) Oui, oui, j’aime cela. Oui. Il faut cet appel pour un rôle. C’était ma façon de créer. C’est de trouver un ancrage dans son histoire, dans une histoire fictive qui correspondait parfois à des moments que j’ai traversés, aux différents âges. C’est ce qui a donné l’importance du cinéma pour moi. Les personnages m’accompagnent dans mon cheminement.

Charlotte Rampling dans "Juniper" de Matthew J. Saville. ©W Entertainment

Il y a ici dans le film un thème sous-jacent, qui agite souvent nos sociétés en France ou en Belgique. C’est la question de la fin de vie assistée. Est-ce que c’est un thème qui vous parlait aussi ?

Je ne sais pas si ça va être important, mais oui, c’est un sujet très important. Le vieillissement est un sujet très important. On ne sait pas avant qu’on commence vraiment à entrer dedans, comment ça va nous concerner. Mais on sait qu’on va tous y aller plus ou moins en bonne santé mentale et physique selon les personnes. Mais c’est le grand mystère. On va rentrer dans le plus grand mystère parce qu’on ne sait pas trop ce qui se passe après.

Vous avez gardé vos peintures secrètes pendant près de 25 ans. Qu’est-ce qui vous a décidé à accepter de les montrer et de les exposer au public ?

Petit à petit, les gens qui viennent chez moi les ont vues. Et puis quelqu’un [l’ancien directeur du Palais Galliera, Olivier Saillard, avec lequel elle a collaboré] qui est très ami avec Fabrice Hergott, directeur du Musée d’art moderne de Paris, lui en a parlé. Fabrice m’a proposé de les présenter au Musée au sein d’une exposition collective. C’est une invitation que je ne pouvais pas refuser. Je ne voulais pas nécessairement montrer mes peintures dans une galerie. Je n’avais pas pris de décision. Cette invitation est arrivée et j’ai dit oui.

Lorsque vous parlez de ces peintures, vous en parlez comme des fantômes qui surgissent et avec lesquels vous dialoguer. D’où viennent ces fantômes ?

Au début, je les appelais mes petits monstres. J’aime bien les monstres en nous. Le terme est mal compris dans nos sociétés. Pour moi, c’est une façon d’évoquer toutes les choses qui vivent en nous et qu’il ne faut pas avoir peur de regarder. Il ne faut pas avoir peur de ce qui est plus laid ou difficile à comprendre. C’est donc une recherche avec la matière – que je malaxe. Je ne sais pas où je vais. Petit à petit ces créatures prennent forme, elles prennent des visages. Les gens y voient d’autres visages que moi, ce qu’ils veulent : des fantômes, des disparus. Pour moi, ce sont des créatures qui veulent venir dans la lumière. Elles ont été peut-être mises en attente dans les ténèbres. Je les invoque pour venir à ma rencontre…

guillement Le monde invisible m'a toujours fasciné.

Cela évoque le rapport qu’entretiennent les Japonais avec les esprits. Pour eux, on vit entouré de ceux de la nature, de nos ancêtres. Même les objets de famille sont habités… Ils acceptent la présence de cet invisible dont vous parlez…

C’est un bon parallèle parce que je suis très attaché à la culture japonaise. Comme vous le savez, j’ai fait un film avec un metteur en scène japonais, Max, mon amour (de Nagisa Ōshima, en 1986). Et j’ai voyagé là plusieurs fois avec mon mari [Jean-Michel Jarre] pour la musique. Je suis très attachée et fascinée par ce pays. Mais je n’ai jamais pensé à ça consciemment. Mais c’est sûrement là. Parce que j’ai lu beaucoup de littérature japonaise et je suis très sensible à ça. Vous avez bien vu, parce qu’il s’agit d’inclure tous les esprits dans votre être, de ne pas en avoir peur. Nous sommes esprit aussi. Notre intellect et notre cerveau, parfois, nous dominent trop. Le monde invisible m’a toujours fasciné. C’est quelque chose qui est là. Donc, on peut entretenir une relation avec.

Peinture de Charlotte Rampling, exposée au Musée d'art moderne de Paris. ©Marc Domage / Musée d'art moderne

Dans ces œuvres, y a-t-il un peu de la mémoire de votre mère, qui était elle aussi artiste peintre.

Peut être… Elle peignait dans un autre style, plus coloré, un peu impressionniste. Mais chaque manifestation créatrice se joint à une autre. On n’est jamais tout seul, on a toujours des liens avec d’autres créativités qui planent peut-être dans cette dimension qu’on ne voit pas. Il y a beaucoup de choses qui sont connectées, dont on ne saura jamais pourquoi. Cela fait partie de ce grand mystère très beau qu’est la vie. On n’a pas à savoir, mais on doit ressentir…

guillement Je ne me regarde pas jouer, je me ressens être.

À quel moment vous décidez-vous de vous attaquer à une peinture ?

C’est complètement aléatoire. Je peux les laisser longtemps, après je reviens, je travaille beaucoup dessus. Je reviens dessus, il me reparle, je recommence, je repasse dessus. C’est vraiment un accompagnement créatif. Quand je joue, je donne, je donne,… C’est cadeau ou pas – ça dépend. Après, on peut dire qu’on a un film. Mais le film ne m’appartient pas. Il part dans le monde. Je ne regarde pas mes films. Je les regarde une fois et voilà… Je ne me regarde pas jouer, je me ressens être. En train d’interpréter un personnage, qui est très proche de moi, souvent. Mais les peintures sont à moi et rien que moi. Je crée une entité qui vient de moi.

Vous ne revoyez jamais vos films ? Vous n’avez jamais l’envie de revoir un film que vous avez fait ? Ou de vous revoir plus jeune ?

Non, je n’ai pas ce cheminement de pensée avec mes films. Jamais. Je suis même très pudique. Je suis presque superstitieuse. Je ne veux pas les voir. C’est fait. Je ne veux pas m’attarder dessus. Je ne sais pas pourquoi, mais c’est comme ça.