"Juniper": Charlotte Rampling impériale en grand-mère vacharde mais fragile

La situation se crispe encore plus quand Robert accepte d’héberger chez lui sa mère Ruth (Charlotte Rampling), immobilisée suite à une grave chute. Robert n’a plus revu sa mère britannique depuis qu’il s’est expatrié en Nouvelle-Zélande. Sam n’a jamais rencontré sa grand-mère.

Quand Robert doit s’absenter pour affaires urgentes en Grande-Bretagne, Sam se retrouve seul avec cette femme à la fois glaciale et impérieuse, qui ingurgite gin sur gin (d’où le titre Juniper ou genièvre en anglais), et qui n’hésite ni à insulter son petit-fils, ni à lui jeter un verre vide au visage.

À lire aussi

En colère contre le destin

Dramaturge néo-zélandais, Matthew J. Saville signe un premier long métrage dont les ressorts sont prévisibles. Ruth et Sam, deux êtres en colère contre le destin qui les a frappés, vont s’apprivoiser, contraints et forcés par leur isolement.

Soit. Mais Matthew J. Saville y apporte quelques couches supplémentaires, notamment la révélation progressive du passé de Ruth et des réelles raisons de sa présence chez son fils. Il entoure le duo de quelques figures consistantes et brillamment brossées : l’infirmière de Ruth (Edith Poor), une jolie jeune femme croyante, qui tente en vain de sauver l’âme de sa patiente, ou les amis de Sam que Ruth engage pour embellir le jardin en échange d’une soirée open bar.

Même dans ces détours, nécessaires pour épaissir le récit, Saville évite les facilités et trouvent un ton et une justesse de bon aloi. Il exploite avec brio ses magnifiques décors néo-zélandais et, surtout, son casting.

Humour anglo-saxon

Le débutant George Ferrier tient réellement tête à l'impériale et toujours brillante Charlotte Rampling. L’actrice ne surjoue jamais ni les alcooliques ni les “old bitch” comme la surnomme à un moment Sam. Comme Ruth, elle cache bien son jeu, révélant dans un regard ou un frémissement la fragilité et la détresse d’une femme qui en a vu d’autres.

Saville et l’actrice apportent aussi ces moments hilarants, tout anglo-saxons : il faut voir Ruth agonir d’injures un pasteur protestant, mettre en boîte une poignée d’ados ou un médecin qui ne sait comment répondre à cette vieille dame à laquelle il veut poser une sonde et qui lui demande ce qu’il se passerait si elle “rencontre quelqu’un, que nous buvons quelques verres et que… ?”

Si Ruth porte sur ses épaules désormais fragiles une vie d’aventures, de souffrances dont elle a été témoin et quelques regrets, Charlotte Rampling lui apporte soixante ans de carrière, de rôles audacieux, rarement convenus, parfois à la marge. Dire que Juniper repose sur elle serait une injure à ses excellents partenaires ou à un réalisateur qui impose sa marque. Mais sans elle, Ruth et Juniper n’auraient eu ni la même gravité ni la même élégance. “I still got it !” constate Ruth en se regardant dans le miroir. Charlotte Rampling, aussi, “l’a encore”.

Juniper De et écrit par Matthew J. Saville. Avec Charlotte Rampling, George Ferrier, Marton Csokas, Edith Poor… 2h14