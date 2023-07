“Sick of Myself” : Portrait cruellement contemporain d'une jeune narcissique en quête désespérée d’attention

Serveuse dans un café, Signe (Kristine Kujath Thorp), jolie blonde discrète, vit dans l’ombre de son compagnon Thomas (Eirik Sæther), dont la carrière d’artiste commence à décoller. Celui-ci inaugurera en effet sa première exposition personnelle dans une galerie branchée d’Oslo.

Un jour, au boulot, Signe vient en aide à une femme mordue par un chien et reçoit les félicitations de la police. Elle rentre chez elle sans se changer, couverte de sang, en espérant attirer l’attention de Thomas, qui la voit à peine. Alors, lors du dîner suivant le vernissage de l’expo de son compagnon, la jeune femme s’invente une allergie aux noix. Et, durant le grand discours de Thomas sur ce que signifie pour lui être un artiste, Signe s’écroule dans son assiette, face à une assemblée médusée…

La jeune femme devient rapidement accro au regard des autres porté sur elle. La prochaine étape ? S’intoxiquer avec des médicaments russes achetés sur le Darknet pour développer une maladie de la peau qui en fera, elle en est sûre, une parfaite victime et une star des réseaux sociaux. Et, peut-être, un jour, Signe dépassera en popularité Thomas…

Signe (Kristine Kujath Thorp) et Thomas (Eirik Sæther), un couple toxique en quête de célébrité. ©© Oslo Pictures

Influenceuse "malheur"

En 2021, le Norvégien Joachim Trier séduisait tout le monde avec le magnifique Julie (en 12 chapitres), porté par la merveilleuse Renate Reinsve. Son compatriote Kristoffer Borgli aurait très bien pu donner à son deuxième film Sick of Mysel le même titre original : The Worst Person in the World. Mais cette fois, non au second degré, mais au premier… Captant parfaitement l’air du temps, à l’heure des selfies, des réseaux sociaux et autres influenceurs en quête de gloire, Borgli signe le portrait d’un couple toxique, malade, littéralement à en crever, du narcissisme de notre époque. Et qui ne sait plus quoi inventer pour rester au centre de l’attention.

Déjà remarquée en tête d’affiche de Ninjababy d’Yngvild Sve Flikke en 2021, Kristine Kujath Thorp, sosie de Naomi Watts jeune, est parfaite dans le rôle de cette jeune femme rongée de l’intérieur par le besoin d’être regardée. Quitte à mettre en danger sa beauté, à travers cette maladie de la peau qui finit par la défigurer (grâce à d’excellents maquillages), à mesure qu’elle devient une sorte d’influenceuse "malheur" sur les réseaux sociaux.

Maniant cynisme et humour noir, plantant le couteau là où cela fait mal, Sick of Myself se révèle très juste, très drôle dans sa façon, assez jouissive, de crucifier ses personnages, tous plus insupportables les uns que les autres. On regrette cependant qu’en les regardant de haut et en les condamnant d’emblée, Kristoffer Borgli ne leur laisse aucune chance de se racheter…

Dans "Sick of Myself", Signe (Kristine Kujath Thorp) va très loin pour devenir une star...

Sick of Myself Comédie noire Scénario, réalisation et montage Kristoffer Borgli Photographie Benjamin Loeb Musique Turns Montage Avec Kristine Kujath Thorp, Eirik Sæther, Fanny Vaager, Fredrik Stenberg… Durée 1h35