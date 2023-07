"Yo Mama": trois mères "vénères" qui ne veulent pas laisser traîner leurs fils

Il faut dépasser la vulgarité des premières minutes, qui capturent toutefois bien la misogynie et la violence d’une partie de la scène rap, pour arriver au message sous-jacent et digne d’intérêt de cette comédie imaginée par Leïla Sy (Banlieusards) et Amadou Mariko.

Le constat est celui de la nécessité de maintenir le dialogue inter-générations et de tenter de garder les gamins des quartiers loin de l’influence néfaste et des schémas réducteurs proposés par certains grands. À ce “jeu-là”, les mères constituent souvent le meilleur des remparts.

Les trois comédiennes principales (Claudia Tagbo, l’artiste interprète Zaho et Sophie-Marie Larrouy) tiennent leurs rôles de “daronnes vénères” à merveille. Au-delà des clichés et des stéréotypes, leur message est porteur et distille une franche bonne humeur. L’humour restant la meilleure des armes face au chaos et au vacarme.

La qualité du jeu de l’ensemble des comédiens n’est toutefois pas toujours à la hauteur de l’enjeu. La narration simpliste et la direction d’acteurs manquent parfois de subtilité et de finesse, mais le message touchera sans aucun doute son public : jeune et/ou amateur de rap, quel que soit leur lieu de résidence.

La question sociale aurait sûrement mérité d’être davantage creusée, comme le font généralement les Anglo-Saxons, en mariant avec soin la forme et le fond… Ici, l’aspect comédie, encore renforcé par la présence de l’acteur Jean-Pascal Zadi (Tout simplement noir), semble visiblement l'avoir emporté sur tout le reste.

"Yo Mama"★ - Laisse pas traîner ton fils de Leïla Sy - Scénario : Leïla Sy et Amadou Mariko -Avec Claudia Tagbo, Zaho et Sophie-Marie Larrouy. Durée 1h37.