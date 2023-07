”Ladybug et Chat noir”: Miraculous fait ses débuts au cinéma, entre aventures et chansons

Rompue à la protection de la Ville de Paris depuis 2015, la demoiselle connaîtra bientôt une nouvelle salve d’aventures, de quoi assurer les saisons 6, 7 et 8 de la série Miraculous, découverte sur TF1. À travers ce long métrage, mêlant aventure et chants, l’héroïne au costume de coccinelle part à la rencontre d’un nouveau public d’enfants, de parents et de grands-parents.

Aux origines des “Miraculous”

Inutile de connaître la série originelle pour apprécier le long métrage revisitant les origines de cette fiction où une jeune fille timide reçoit des bijoux anciens (les fameux Miraculous) et se transforme en Ladybug afin de combattre les forces du mal.

Entre comédie musicale et film d’action, le film suit la discrète Marinette Dupain-Cheng aux prises avec ses nouvelles responsabilités. Une mission qui ne l’empêche pas d’être secrètement amoureuse d’Adrien, son copain de lycée, le fils du célèbre styliste Gabriel Agreste.

À l’instar de Marinette, Adrien aussi a reçu un don et il se transforme en Chat noir lorsque le devoir l’appelle et que Paris est en danger. Marinette lui fait tourner la tête lorsqu’elle combat à ses côtés, mais l’un comme l’autre ignore leur véritable identité cachée sous le costume de justicier…

S’appuyant sur le succès de la série, créée en 2015 par Thomas Astruc et exportée dans 150 pays, Jeremy Zag a voulu donner une autre dimension à cette histoire, dont il est aussi l’un des producteurs. Trentenaire autodidacte, fan de Disney et de Marvel, il croit dur comme fer dans la puissance des comédies musicales. Si le long métrage ne réinvente pas le genre, il n’a pas à rougir de la comparaison avec d’autres grands standards. Jeremy Zag signe la réalisation et la composition de la bande originale de ce film combinant le goût du merveilleux, de l’entraide et du dépassement de soi. Son long métrage est visible en Belgique, en France, en Suisse, en Allemagne, en Autriche et via Netflix, dans le reste du monde.