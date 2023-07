Natalie Portman sera l'invitée d'honneur de la 49e édition du Festival du cinéma américain de Deauville.

Son film le plus récent, May December, réalisé par Todd Haynes, sera projeté en première à Deauville en présence du réalisateur et de la comédienne. L’actrice y partage l’affiche avec Charles Melton et Julianne Moore. Le film, également présenté à Cannes, sortira en salles en janvier 2024. Sa carrière, entamée à l’âge de 14 ans, aux côtés de Jean Reno dans le Léon de Luc Besson s’étend sur plus de trois décennies. Elle enchaîne ensuite les collaborations avec les plus grands noms du cinéma : Michael Mann (Heat, 1995), Woody Allen (Tout le monde dit I love you, 1996), Tim Burton (Mars Attacks !, 1996), George Lucas (Star Wars : La Menace fantôme, 1999)…

Natalie Portman obtient la consécration en 2011 – l’Oscar et le Golden Globe de la meilleure actrice – pour son rôle de danseuse schizophrène dans le Black Swan de Darren Oronofsky.

Quelques années plus tard, elle est à nouveau nominée aux Oscars pour son rôle de Jacqueline Kennedy dans le biopic de Pablo Larrain, Jackie (2017).

En 2014, la comédienne, qui séduit par un étonnant mélange de force et de fragilité, passe derrière la caméra pour son premier film : une adaptation très personnelle d’Une histoire d’amour et de ténèbres, du poète israélien Amos Oz.

“Natalie Portman a toujours enchaîné des rôles exigeants pour façonner une carrière protéiforme et engagée. Elle a su prouver tout au long de son parcours qu’elle pouvait incarner toutes sortes de personnages avec profondeur et justesse […]”, ont souligné les organisateurs du Festival.