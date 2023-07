"Mission : Impossible - Dead Reckoning, Part One" : Tom Cruise veut sauver le monde et le cinéma de l'intelligence artificielle

On ne change pas une série qui gagne. Les Mission : Impossible se suivent et se ressemblent en deux choses : des scénarios prétexte à cascades dantesques aux quatre coins du monde et une surenchère dans leur conception.

Contrat tacite rempli

De ce point de vue, la première partie de ce septième opus remplit son contrat tacite avec le spectateur qui sait qu'il ne vient pas voir un pensum ou une thèse d'astrophysique déguisée en blockbuster, mais un festival d'action. Si le film de 2h40 paraît trop long, ce n'est pas qu'il en est saturé mais que les scènes intermédiaires sont souvent redondantes ou lourdement sentimentales.

La mission, donc : mettre la main sur les deux parties d'une clé qui donnera accès à l'Entité, une intelligence artificielle devenue consciente et rebelle. Elle menace, purement et simplement, toutes les puissances du monde. Tout le monde court après la clé et Hunt. Il affronte un vieil antagoniste, Gabriel (Esai Morales), complice de l'Entité, rendu omniscient grâce à l'algorithme prédictif de l'IA.

Hunt peut compter sur l'aide des fidèles Benji (Simon Pegg) et Luther (Vingh Rames). Il recroise le chemin de son double féminin, la très létale Ilsa Faust (Rebecca Ferguson) et de la suave Veuve Blanche (Vanessa Kirby). Il affronte une tueuse acrobatique (Pom Klementieff) et se débat avec une pickpocket de haut vol, la bien-nommée Grace (Hayley Atwell).

Les cinéphiles qui suivent auront noté que les deux dernières sont des réchappées des Marvelleries. Chacune trouve aux côtés de Cruise un rôle à sa mesure. Débarrassée du maquillage de Mantis, Pom Klementieff passe son brevet de tueuse bondienne, douée et barrée. Hayley Atwell apporte du relief dans son jeu du chat et de la souris avec son partenaire, écho du duo que formaient Tom Cruise et Cameron Diaz dans Night and Day.

Un des gimmicks de la saga est le recours aux masques qui permettent d’infiltrer l’adversaire. Vanessa Kirby y trouve l’opportunité d’une subtile variation de jeu quand elle incarne son double.

Tom Cruise au premier plan de l’action

"On ne peut pas défier le destin. On est condamné à le répéter" pontifie d'ailleurs le boss de la CIA. Il y a maintenant près de vingt ans que Cruise peaufine le sien : être un last action hero garanti sans filtre numérique. Il carbure à l'adrénaline des cascades qu'il aime à réaliser dans les conditions les plus extrêmes. Ce n'est plus acteur, c'est un cascacteur. S'il incarne, c’est dans la performance physique.

Tom Cruise reste au premier plan de l’action, qu’il s’agisse de conduire une Fiat 500 dans les rues de Rome, menotté à sa partenaire, de s’extirper voiture après voiture d’un train suspendu dans le vide, de se précipiter du haut d’une falaise au guidon d’un moto pour un saut périlleux en parachute (séquence au suspense un brin gâché par une vidéo making of virale)…

Fuite en avant

Ethan Hunt s'évertue à sauver le monde. Tom Cruise "a sauvé les "fesses du cinéma" (dixit Spielberg) l'an dernier avec Top Gun : Maverick. Sous le casque du pilote de l’US Navy, il démontrait la suprématie de l’humain sur les machines et du grand écran sur le petit pour ce qui est du spectacle. La star semblait y adresser un doigt d'honneur aux avatars numériques qui saturent les grands écrans et aux algorithmes qui régissent les plateformes de streaming.

Les combats de l’acteur et de son alter ego contre les fantômes numériques se rejoignent dans Dead Reckoning. Avec un remarquable sens de l’à-propos, la lutte d’Ethan Hunt rejoint celle que mènent pour l’instant les syndicats des scénaristes et des acteurs à Hollywood - qui redoutent d’être supplantés par ChatGPT et Cie.

Paradoxe du film qui met l'humain au devant de la scène : sa star semble de plus en plus désincarnée, avatar d’elle-même, qui rejoue encore et encore la même partition, jusqu’à la caricature dans les innombrables travelling latéraux où Hunt/Cruise pique un sprint. Ce mouvement perpétuel, fut-il divertissant, menace de s’essoufler dans sa fuite en avant.

Mission impossible : Dead Reckoning, part 1 De et écrit par Christopher McQuarrie. Avec Tom Cruise, Hayley Atwell, Pom Klementieff, Rebecca Ferguson, Simon Pegg, Esai Morales,... 2h43