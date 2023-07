Un gamin masqué seul dans la nuit

”Un soir à Madagascar, je suis sorti par la fenêtre de ma chambre, déguisé en Fantômette et je me suis baladé sur la base militaire tout seul dans la nuit. On peut vraiment parler d’élément déclencheur : j’ai raconté cette anecdote à un copain, Gilles Marchand, qui l’a trouvée très étrange et m’a posé plein de questions à ce sujet. J’ai tiré cet événement comme un fil et Gilles est devenu le coscénariste de mon nouveau film L’île rouge”, explique-t-il. “Un peu comme dans mon film précédent 120 battements par minute où j’avais vécu cette expérience dans le groupe de lutte contre le sida, Act Up. Il n’est pas impossible que j’ai enregistré ce que je ressentais comme un film à venir, comme si j’entrais déjà dans un rôle de metteur en scène. Ces événements nous dépaysent, nous sortent de nous-mêmes. J’invite le spectateur à rentrer dans un monde qu’il ne connaît pas, en suivant un jeune militant ou un enfant, un personnage naïf qui ne perçoit pas très bien la façon dont cet univers fonctionne.”

La fascination pour Fantômette

”Vous n’imaginez pas à quel point cette histoire de Fantômette façonnait et colorait mon quotidien. On était dans un univers très viril, mon père était très macho et, pour moi, la liberté était vraiment du côté féminin. Sur ce plan, c’est l’histoire simple d’un gamin très attaché à sa mère, même si on n’était pas fusionnels. Ma mère et moi, nous étions du côté de la liberté, on ne devait pas lui rendre des comptes sur ce qu’on faisait, où on allait”, se souvient Robin Campillo.

Aux yeux du cinéaste, Fantômette (1961-2011), l’héroïne de Georges Chaulet, évoque cette même liberté : “Elle vit seule, elle n’a de compte à rendre à personne, elle est un peu féministe, dans le sens que cela avait à l’époque. Elle lutte contre des adultes caricaturaux, embarrassants, menaçants. Tout cela m’intéressait car elle joue par contraste et par analogie par rapport au reste du film. Pour un enfant, les adultes ont des masques. Car tout le monde surjoue un peu. Quand on y réfléchit, on n’est pas loin de Fantômette.”

Enfant, Robin Campillo comme son personnage Thomas, dans le film "L'île rouge", aimait se déguiser en fantômette.

Des maquettes et un village Playmobil

”Au début, je voulais tourner dans des décors naturels mais j’ai pris conscience que mes souvenirs étaient le fantasme d’une France qui n’existe pas. Comme je ne trouvais pas les bons décors, j’ai décidé de faire toutes les parties avec Fantômette en maquette. J’y ai pris un plaisir sans fin. On a filmé ces maquettes miniatures et on a inséré les personnages dans les décors. Quand je suis arrivé à Madagascar pour le tournage, j’ai redécouvert la naïveté du projet colonial avec la base militaire, l’église, la piscine, la rue bien droite avec ces petites maisons toutes semblables de part et d’autre de la route, il y avait vraiment un côté village Playmobil… On dirait un dessin d’enfant. Finalement, c’est assez proche de ce que Thomas crée dans sa tête avec Fantômette. On fantasme souvent ses souvenirs et quand on revoit la réalité, elle est moins pimpante ou impressionnante que ce qu’on pensait. J’ai confronté mes souvenirs à la réalité des lieux.”

Plage, costume et crocodiles : la part du réel et de la fiction

”Tous les événements qui sont dans le film sont réels. Ce sont des choses que j’ai vécues : le costume, le repas, la projection sur la plage, les crocodiles… mais je ne me souviens pas comment on se parlait, ce qu’on mangeait, donc j’ai fait des recherches… Même les souvenirs se transforment et deviennent une sorte de fiction. Pour moi, l’important, c’est de vivre ces choses au présent. Les comédiens sont plus importants que les personnages que j’ai imaginés donc cela contrarie parfois les projets initiaux. Je ne suis pas dans un cinéma du contrôle, mais dans un cinéma du lâcher prise. Nadia Tereszkiewicz (vue notamment dans Mon Crime), au bout d’un moment, m’intéresse presque plus que ma mère. Les scènes évoluent tout le temps, c’est une matière qu’on travaille.”

Un enfant qui épie les adultes

”C’est un film sur le regard, la perception d’un enfant. On a toujours des visions parcellaires et biaisées même quand on est adulte. Le quiproquo entre les perceptions faussées des uns et des autres m’intéresse beaucoup. Cela m’intéresse sur la question du colonialisme et de savoir comment chacun voit l’autre. Enfant, j’avais l’impression que les adultes jouaient une pièce de théâtre qui s’appelait le bonheur colonial. Je n’avais pas ces mots en tête, mais je voyais bien qu’ils forçaient le trait, qu’ils surjouaient le bonheur. C’est la cruauté du truc, il n’y a pas de bonne conscience ou de remords : on est heureux, on fait la fête, mais on congédie le jardinier malgache pour qu’il ne rentre pas dans le champ de vision pendant qu’on reçoit les invités… J’aimais beaucoup les adultes, comme Monsieur Guedj, qui jouaient le jeu du grand bonheur pour les enfants. On essayait d’ignorer la raison profonde pour laquelle on était là et pour laquelle la France restait à Madagascar.”

Le jeune Thomas (Charlie Vauselle) pose en famille à Madagascar, surnommée "L'île rouge" dans le film de Robin Campillo.

”J’ai pris conscience plus tard que je ne voyais pas tant les Malgaches que cela… On était à l’école et à l’église ensemble. J’avais un ami malgache, mais je n’ai jamais été manger chez lui, ni lui chez moi. On jouait ensemble, mais on vivait séparés. Enfant, je ne percevais pas forcément tout cela… Je ne veux pas être malhonnête par rapport à mes souvenirs. Mon regard était surtout tourné vers ma famille et les amis de mes parents, j’étais conditionné à regarder les Blancs.”

L’île rouge

”Madagascar, c’est vraiment le chaînon manquant entre le colonialisme pur et la France Afrique. Même si l’histoire est nettement moins connue que celle de l’Algérie, il y a quand même eu des dizaines de milliers de morts”, souligne Robin Campillo.

”Travailler sur ce film m’a permis d’apprendre un tas de choses que j’ignorais et que je n’avais pas comprises à cet âge-là. Notamment sur la question de la Révolution. Le film retrace un roman familial, mais on congédie tout cela à la fin pour que les gens qui étaient des figurants reviennent au centre de la scène. Pour moi, ces discours politiques sont un procès-verbal de tout ce qu’on a vu avant. On passe par le personnage de la jeune Miangaly qui se révèle plus lucide qu’il n’y paraissait. Elle prend le train de la Révolution en marche. Pour moi, les militants malgaches sont à l’opposé de l’insouciance et de l’inconscience des Français.”

”On ne peut pas rester sur le regard d’enfant à la fin car tout le monde a un regard parcellaire sur la réalité de l’île. Ignorer, c’est ne pas savoir, mais c’est aussi ne pas vouloir voir. La chanson de la Révolution parle de cela : il faut prendre conscience des choses. Quand je l’ai découverte, ça m’a frappé. La chanson parle de jeunesse et de liberté. Ce moment de jubilation est vraiment celui d’une ouverture au monde”, conclut Robin Campillo.