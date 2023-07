Catherine Corsini à propos de son dernier film: "C'était aussi un acte politique de le faire"

Le 12e long métrage de la cinéaste française (connue notamment pour de La Nouvelle Ève avec Karin Viard en 1999) évoque le retour en Corse, après plusieurs années, de Khédidja et de ses deux filles, Jessica et Farah, sur les traces de leur père disparu. Alors que cette mère d’origine sénégalaise accepte un boulot de nounou pour une famille parisienne aisée (Denis Podalydès et Virginie Ledoyen) passant l’été dans une sublime villa sur l’Île de Beauté.

Film sensuel et politique en salles ce mercredi, Le Retour est illuminé par son formidable trio d’actrices : Aïssatou Diallo Sagna (aide-soignante qui avait décroché le César du meilleur second rôle en 2022 pour sa prestation dans La Fracture) et les jeunes Suzy Bemba et Esther Gohourou, épatantes.

Ce film est en partie autobiographique. Vous sentez-vous proches de ces deux sœurs ?

Je suis un peu dans chacun des personnages. Mais je m’identifie vraiment aux deux sœurs. Avec celle qui est la plus rebelle et qui fait des conneries, mais aussi avec cellequi réussit. Ma coscénariste (Naïla Guiguet, NdlR), beaucoup plus jeune que moi, est aussi dans les personnages. Comme Jessica, elle a fait une grande école. Il y avait un mélange, un tricotage de nos deux expériences. Après, le film est personnel dans la mesure où j’ai perdu mon père étant très jeune. Mes sœurs ont aussi perdu mon beau-père plus tard. On a beaucoup vécu dans les deuils et dans l’absence du père. Qu’est-ce que c’est que se souvenir ? De revoir des photos ? Comment travaille l’imaginaire ? Quand j’étais petite, j’étais une très grande rêveuse. Je pouvais passer des semaines à ne pas écouter un seul cours à l’école et à imaginer que mon père était toujours vivant, à me raconter des histoires. Cette absence, le fait de ne pas retourner en Corse, de ne pas pouvoir vraiment faire le deuil de mon père m’ont nourrie, mais cela a creusé une blessure. Ce film est une espèce de réconciliation, de retour à un endroit pour panser les plaies.

Pourquoi avoir choisi de faire le portrait d’une famille noire ?

Comme Khédidja, la mère de ma scénariste est Sénégalaise. Et j’avais vraiment très envie de retravailler avec Aïssatou Diallo Sagna, que j’avais dirigée dans La Fracture. J’ai adoré la filmer. J’avais envie de l’emmener vers un rôle qui, justement, n’était pas forcément destiné à une personne noire. Et en le proposant à Aïssatou, j’ai fait la découverte de deux jeunes actrices extraordinaires. Mon désir du film, c’était la Corse, c’était la jeunesse et c’était Aïssatou. Je ne voulais pas la laisser toute seule avec son César sur la cheminée et personne qui l’appelle. Elle est évidemment retournée travailler à l’hôpital ; elle n’a pas eu beaucoup de propositions depuis son César… C’était aussi un acte politique de faire un film avec ces jeunes actrices et avec Aïssatou, avec des visages qui font partie de notre société, mais qui sont très peu montrés au cinéma, et en les mettant dans une histoire très romanesque.

Dans Le Retour, vous évoquez l’éveil à la sexualité de ces deux jeunes filles, mais aussi une attirance homosexuelle. Thème qui parcourt toute votre filmographie…

Jessica, la grande, s’est consacrée à ses études. Elle a sûrement mis sa sexualité, ses envies de côté, parce qu’il fallait absolument qu’elle ait son Bac, qu’elle réussisse ce concours à Sciences Po. Là, c’est l’été. Gaïa, beaucoup plus extravertie qu’elle, la drague, elle lui plaît. Il y a une montée du désir, du plaisir. C’est tout… Aujourd’hui, il y a la possibilité de cette simplicité. Je trouve ça formidable. Alors qu’à mon époque, l’homosexualité était cachée, on se prenait la tête. C’était un cauchemar et on mettait des années à l’avouer.

Farah, la petite, est dans un rapport de rébellion ; elle donne des coups, veut se battre, voler… Elle est dans un rapport un peu mythique à l’imagerie de son père et à la Corse. Et puis il se passe un truc avec ce jeune Corse raciste, mais qui l’attire. Comme dans n’importe quelle comédie amoureuse, ils s’aimantent, se détestent, s’aiment. C’est pareil pour la mère, qui a tout d’un coup ce désir pour son ancien ami, comme pour se libérer de la mort de son mari…

C’est vrai que j’avais envie de montrer que, pour la jeunesse, les rapports sociaux ou la couleur de peau ne rentrent pas en ligne de compte. Ce qui compte, c’est de dire : j’ai envie de chocolat, j’ai envie de faire l’amour. Les choses sont beaucoup plus simples, sans non-dit.

Leur mère est au contraire sans cesse dans le non-dit par rapport à leur passé…

Je viens d’une génération où les secrets de famille, les non-dits ont fait beaucoup de mal. Je sais qu’on instruit encore beaucoup les mères à faire attention aux enfants, à leur cacher certaines choses. Je pense que Khédidja a voulu bien faire. Elle a subi le poids de la culpabilité renvoyée par la famille de son mari. Ça a été insupportable pour elle. Elle a préféré s’extraire de cela et cacher certaines choses à ses enfants. Une chose, quand on ne la dit pas, persiste ; elle est là, latente et, à un moment, elle finira par sortir. C’est ce qui se passe dans le film. C’est comme en psychanalyse. On découvre parfois des choses, en se disant : c’était aussi simple que ça ? Alors qu’elles ont pris des proportions délirantes… Je connais quelqu’un qui n’a jamais présenté ses grands-parents à ses enfants, parce qu’il s’était marié avec une femme qui n’était pas de la même religion que ses parents, chose qu’il n’a jamais osé leur dire…

Dans le film, vous vous moquez de cette famille parisienne aisée qui emploie Khédidja. C’était déjà le cas dans La Fracture, où vous faisiez preuve de beaucoup d’autodérision.

Souvent, les gens sont très donneurs de leçon. J’avais envie de me moquer, effectivement, de l’idée qu’ont les gens de leur écoute aux autres, de la façon dont cette famille considère Khédidja. J’ai donné quelques indications à Denis Podalydès, mais je l’ai laissé composer lui-même ce personnage de père dépassé par sa fille aînée, qui s’est marié avec une femme plus jeune et qui a quand même trois jeunes enfants… Il a toujours un train de retard. Il finit par lâcher prise, en se disant : “C’est super, ma fille est avec une fille…” Je trouvais ça assez drôle. Effectivement, dans La Fracture, il y avait beaucoup d’autodérision. Mais ici, il y a aussi de l’affection pour ces gens. C’est plus touchant, plus amusant que s’il avait été très sévère, sec. Là, c’est juste une famille épuisée par ses trois enfants en bas âge, qui n’y arrive plus. Et finalement, c’est Khédidja, cette femme dévouée, qui a la tête sur les épaules, qui fait le boulot pour eux…

La réalisatrice française Catherine Corsini lors de la 74e édition du Festival de Cannes, le 10 juillet 2021, où elle présentait "La Fracture". ©AFP

Le 17 mai dernier, Catherine Corsini était l’une des premières à faire son entrée en Compétition du 76e Festival de Cannes avec Le Retour. Une entrée tout d’abord éclipsée par la polémique entourant son douzième long métrage. Et ce au lendemain d’une autre polémique, celle du retour en grâce de Johnny Depp, sacré en ouverture du festival en roi Louis XV dans Jeanne du Barry de Maïwenn…

Lors de l’annonce de la sélection cannoise du Retour fin avril, le Collectif 50/50, qui défend la parité, l’égalité et la diversité dans le cinéma (et dont est membre Catherine Corsini), avait dénoncé “un signal dévastateur envoyé aux victimes de violences sexistes et sexuelles”. Et ce alors que la presse s’était fait l’écho de plusieurs accusations anonymes de harcèlement visant la cinéaste et deux membres de son équipe. Lesquelles resteront finalement sans suite.

Retrait d’une subvention de 680 000 €

Fait avéré par contre, le Centre national du cinéma (CNC) a retiré une subvention de 680 000 € au film, en raison d’une scène de sexe impliquant deux comédiens mineurs de 15 et 17 ans (Esther Gohourou et Harold Orsoni). Laquelle a été tournée, alors qu’elle ne figurait pas dans le scénario soumis à la Commission des enfants du spectacle et sans être déclarée par la suite.

Dans un communiqué diffusé à la vieille du Festival de Cannes, Catherine Corsini et son équipe reconnaissaient cette faute et acceptaient la sanction du CNC, précisant : “Les adolescents étaient habillés et la scène est filmée sur les visages. Il n’y avait ni attouchement ni contact inapproprié entre eux deux, comme nous avons pu l’entendre ou le lire dans la presse. Le cinéma est l’art de la suggestion. Et ces jeunes gens l’ont compris : sans y être contraints le moins du monde, ils ont refusé coach d’intimité et doublures, qui leur ont pourtant été proposés avec insistance.”

Une scène qui, dans le film, se révèle effectivement tout sauf sordide ou sulfureuse… Tandis qu’à Cannes, les deux jeunes comédiens ne paraissaient pas franchement traumatisés. La polémique est donc rapidement retombée. Même si, au moment des interviews à Cannes, il était poliment demandé aux journalistes de ne pas aborder celle-ci, la réalisatrice française s’étant longuement exprimée à ce sujet la veille, lors de la conférence de presse de son film.