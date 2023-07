“Fathers and Mothers” : camp de vacances pour parents en crise

C’est une première pour Piv et Ulrik, qui vont faire la connaissance des autres parents et qui vont devoir prendre sur eux pour trouver leur place dans le groupe. Car, derrière les belles figures de ces parfaits représentants de la bonne société danoise, les tensions sont palpables. On n’est jamais à l’abri d’une empoignade, surtout quand l’alcool coule à flots autour du feu de camp…

Lors de ce camp de vacances, les parents semblent parfois moins adultes que leurs enfants... ©Photo Soren Kirkegaard.com

Une comédie pas assez grinçante

Actrice phare du Dogme95 – elle était dans Festen de Thomas Vinterberg et dans Les Idiots de Lars Von Trier, mais aussi dans Dancer in the Dark de Von Trier ou Love Is All You Need de Susanne Bier –, Paprika Steen est passée à la réalisation dès 2004, avec le sensible Le Pire des adieux, sur un couple devant faire le deuil de leur petite fille. Dans son quatrième long métrage, la Danoise s’intéresse à nouveau au statut de parents. Mais cette fois par le biais de la comédie.

Carton au box-office danois, Fathers and Mothers se moque, gentiment, de cette propension à vouloir faire le bien de ses enfants à leur place. En mettant en scène ce camp de vacances décadent, où les enfants semblent bien plus adultes que leurs géniteurs, c’est surtout l’occasion pour Paprika Steen d’offrir un exutoire, pour exposer l’hypocrisie et la bien-pensance d’une bourgeoisie danoise qui cache son égoïsme forcené derrière ses belles idées et ce “sens de la communauté”.

Parents wokistes, bourgeois bourrins roulant en grosse bagnole et important leur bœuf wagyu directement du Japon ou écolos végé d’une raideur morale effrayante… Tout le monde en prend pour son grade. Malheureusement, la comédie tourne vite en rond, sans évolution réelle de ses personnages, très caricaturaux. Malgré la qualité des acteurs, l’ennui guette donc rapidement…

Très libre, la jolie Julie (Amanda Collin, à droite) inquiète Piv (Katrine Greis-Rosenthal), qui voit bien que son mari la reluque... ©Photo Soren Kirkegaard.com

Fathers and Mothers/Fædre&Mødre Comédie De Paprika Steen Scénario Jakob Weiss Photographie Jan Pallesen Musique Jeppe Kaas Montage Jacob Thuesen Avec Jacob Lohmann, Katrine Greis-Rosenthal, Amanda Collin, Nikolaj Lie Kaas, Lisa Loven Kongsli… Durée 1h37