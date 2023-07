Identité, racisme, mépris de classe... Dans “Le Retour”, Catherine Corsini explore la France grâce à un trio d’actrices épatantes

À lire aussi

Dans son nouveau film, la cinéaste française s’attaque à un sujet délicat, celui de l’identité d’une famille française noire. Coécrite avec la jeune scénariste d’origine sénégalaise Naïla Guiguet, cette histoire est pourtant aussi un peu celle de Corsini elle-même qui, à travers cette famille, évoque ses propres racines corses et la perte de son père alors qu’elle était enfant…

Un été mouvementé

L’expérience de Corsini et celle de sa coscénariste s’entremêlent donc dans un drame sensible, qui met en scène le retour en Corse de Khédidja (Aïssatou Diallo Sagna), quinze ans après avoir précipitamment quitté l’île avec ses deux filles. Cette assistante maternelle a répondu à l’offre d’une riche famille parisienne installée pour l’été dans une sublime villa de la campagne corse. Débordés par trois jeunes enfants en bas âge difficiles, Sylvia (Virginie Ledoyen) et Marc (Denis Podalydès) ont clairement besoin de l’aide d’une nounou. Khédidja accepte de les rejoindre sur l’Île de Beauté, à condition de pouvoir emmener ses deux filles, Jessica (Suzy Bemba) et Farah (Esther Gohourou).

À 18 ans, l’aînée, très sage, s’apprête à entrer à Sciences Po. Ces quelques semaines de vacances sont pour elle l’occasion de profiter un peu de la vie, notamment auprès de la très libre Gaïa (Lomane de Dietrich), la fille des patrons. À 15 ans, sa petite sœur est nettement plus délurée, en mode caillera et s’entiche d’un jeune Corse raciste. Entre remontée des souvenirs, exploration d’un secret familial lié à la mort de leur père corse et premiers émois au soleil, les vacances s’annoncent mouvementées pour les deux jeunes filles…

Jessica (Suzy Bemba) est rapidement séduite par la liberté et la sensualité de Gaïa (Lomane de Dietrich)... ©Athena

Un trio d’actrices épatantes

Dans le prolongement de La Fracture, Catherine Corsini explore de nouveau la France contemporaine. On retrouve ainsi dans Le Retour, les questions de l’identité, du racisme, du mépris de classe ou de l’homosexualité. Autant de thèmes chers à la cinéaste. Mais l’on sent peut-être un peu trop le programme politique derrière le film, ainsi que la double expérience de la cinéaste et de sa scénariste, imposée aux personnages. Avec une question difficile à éluder et d’ailleurs posée dans le film par la jeune Farah (mais laissée sans réponse) : “Maman, si papa était Corse, pourquoi on est si Noires ?”

Mis en scène de façon très sensuelle – bénéficiant des superbes lumières et paysages corses, magnifiés par la photo de Jeanne Lapoirie –, Le Retour est surtout porté par un trio d’actrices épatantes. Récompensée du César de la meilleure actrice dans un second rôle en février dernier pour son rôle dans La Fracture, l’aide-soignante Aïssatou Diallo Sagna poursuit joliment sa carrière d’actrice dans la peau de cette mère-courage, face à la douceur de Suzy Bemba et au tempérament explosif de la jeune Esther Gohourou. Laquelle, par son naturel, emporte tout sur son passage.

Dans le rôle de la jeune Farah, Esther Gohourou (ici aux côtés de Jean Michelangeli dans le rôle du meilleur ami de son père) fait preuve d'un incroyable tempérament. Une actrice en devenir! ©Athena

Le Retour Comédie dramatique Réalisation Catherine Corsini Scénario Catherine Corsini et Naïla Guiguet Photographie Jeanne Lapoirie Montage Frédéric Baillehaiche Avec Aïssatou Diallo Sagna, Suzy Bemba, Esther Gohourou, Virginie Ledoyen, Denis Podalydès, Lomane de Dietrich… Durée 1h50