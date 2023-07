”Les algues vertes” : Céline Sallette enquête sur une omerta et un scandale d’État

Les Algues Vertes de Pierre Jolivet adapte la bande dessinée Algues vertes, l’histoire interdite (Delcourt, 2019) de Pierre Van Hove et Inès Léraud. Le récit retrace l’enquête de la journaliste, qui a été aiguillée par deux lanceurs d’alerte. Son investigation se heurte rapidement à “la fabrique du silence”. “Les journalistes nationaux ne savent rien mais ils peuvent tout dire, les journalistes locaux savent tous mais ils ne peuvent rien dire” résume une protagoniste.

Pas touche à l’agriculture

Une omerta sur un air de “touche pas à mon agriculture”, derrière laquelle se liguent les intérêts économiques d’une Bretagne qui s’est vouée à l’agriculture intensive dès les années 1960. S’y greffe, depuis, la peur de la mauvaise presse et son impact sur le tourisme, autre ressource de la région.

À lire aussi

La journaliste se prend des vents : on l’envoie balader, plus ou moins poliment. “Les agriculteurs ne pouvaient pas parler” confiait Inès Léraud à La Libre en 2019. “Si je tendais mon micro, ils me menaçaient, ils craignaient les journalistes. J’ai senti que c’était la peur qui les animait, qu’ils n’en avaient pas le droit. C’est ce qui m’a motivée à m’installer dans la région. Je voulais comprendre comment les coopératives agricoles arrivaient, à ce point, à les museler. ”

guillement La vraie violence, c’est le prix du lait."

Inès Léraud subit des menaces, aussi. Mais, comme le lui réplique un agriculteur sous pression, “la vraie violence, c’est le prix du lait : 30 centimes le litre depuis 30 ans. À cause de qui ? A cause de vous les consommateurs qui ne voulez pas payer plus cher. ” Mais, aussi, des coopératives qui imposent les prix. Même un curé n’ose pas s’exprimer librement, sous la pression. Reconnaître que les algues vertes tuent c’est mettre la lumière sur tout ce système.

À lire aussi

Des accents de thriller

Les Algues Vertes prend les accents de thriller, comme dans les nombreux films d’investigation journalistique. On peut l’apparenter, en France, à La Fille de Brest d’Emmanuelle Bercot, sur le scandale du Mediator (également adapté d’une bande dessinée d’après l’enquête d’Irène Frachon).

À lire aussi

Pierre Jolivet ne réinvente pas ce sous-genre. Mais il signe un film limpide sur un sujet complexe. Il parvient à retracer les tenants et les aboutissants du remembrement et la transformation de l’agriculture bretonne en exploitation industrielle. Il expose, aussi, l’impact humain : les victimes des algues, les conséquences pour leur famille.

Ce faisant, le réalisateur évolue courageusement sur le même fil du rasoir que son héroïne – qui a fait l’objet de procès en diffamation, abandonnés par les plaignants.

Les Algues Vertes De Pierre Jolivet. D’après la bande dessinée Algues vertes, l’histoire interdite de Pierre Van Hove et Inès Léraud. Avec Céline Sallette, Nina Meurisse, Clémentine Poidatz,… 1h50