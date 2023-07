“Les Damnés ne pleurent pas” : un film auprès des plus pauvres pour décrire sans concession la société marocaine

Le Maroc des déclassés

Découvert avec Lynn + Lucy en 2019, très joli premier long métrage s’inscrivant dans la tradition du film social à l’anglaise, après avoir été doublement primé à la Quinzaine des réalisateurs à Cannes pour ses courts métrages The Curse (2012) et Rate Me (2015), Fyzal Boulifa retrouve le Maroc de ses origines avec Les Damnés ne pleurent pas, coproduit par les Liégeois de Frakas.

Porté par la même envie de décrire le réel au plus près, ce deuxième film pose un regard très dur sur l’état de la société marocaine, condamnant à la misère celles et ceux qui ne rentrent pas dans les cases des bonnes mœurs, quand bien même soient-ils les premières victimes de la “tache” qui les accable. À travers ses deux personnages, le jeune cinéaste londonien décrit un pays bouffé par la tradition et par l’hypocrisie, où l’image et la réputation comptent plus que le devoir d’humanité envers son prochain. Et Fyzal Boulifa le fait en abordant des thématiques plus ou moins taboues au Maroc, telles que l’homosexualité et la prostitution. Surtout, il nous donne à voir un Maroc ultra-précaire, où ces deux pauvres bougres livrés à eux-mêmes, en dehors de tout filet social, sont condamnés à l’errance, toujours à la recherche d’un petit boulot ou d’une bonne âme qui pourrait leur venir en aide. Notamment Sébastien (Antoine Reinartz), jeune expatrié français qui séduit Selim.

Dans "Les Damnés Selim (Abdellah El Hajjouji) rencontre Sébastien (Antoine Reinartz), un jeune Français. Mais il ne peut rêver de quitter sa condition sociale pour fuir avec lui... ©O'Brother

Du drame social à la fable mélodramatique

Au-delà de ces thématiques sociales, Les Damnés ne pleurent pas met avant tout en scène la relation compliquée, d’amour-haine, qui unit une mère et son fils, campés par deux excellents comédiens non professionnels, Aïcha Tebbae et Abdellah El Hajjouj, criants de vérité. Et ce grâce à une mise en scène très tenue, qui parvient à s’abstraire du strict naturalisme. Notamment par un bel usage de la musique composée par l’Égyptienne Nadah El Shazly, qui vient casser les codes du drame social pour s’aventurer vers quelque chose de l’ordre de la fable mélodramatique…

Les Damnés ne pleurent pas Mélodrame Scénario et réalisation Fyzal Boulifa Photographie Caroline Champetier Musique Nadah El Shazly Montage François Quiquere Avec Aïcha Tebbae, Abdellah El Hajjouji, Antoine Reinartz… Durée 1h50