"L’île rouge" : Robin Campillo (“120 battements par minute”) rejoue la comédie de son enfance à Madagascar

Sur la base militaire française 181 Ivato à Madagascar, les années 70 à 72 marquent la fin de l’ère (post-)coloniale. Si l’île est indépendante depuis 1960, l’armée française y demeure en soutien de l’armée locale qui doit faire face à diverses dissensions au sein de la population. Mais ce dimanche, c’est jour de relâche et les collègues de son père (Quim Gutierrez) profitent d’un barbecue entre amis où chacun rivalise de bons mots au milieu d’une sympathique comédie du bonheur sous les tropiques. Face à un jeune couple, nouvellement arrivé de France, s’impose l’image d’une fausse insouciance, d’un système en vase clos, d’une douceur de vivre qui touche à sa fin.

Thomas explore Madagascar dans "L'île rouge", le nouveau film de Robin Campillo ("120 battements par minute").

Club de tennis, piscine, mess des officiers, bain de mer et cinéma en plein air : Robin Campillo filme la vie d’expats en pays conquis. Sa mère indolente et mystérieuse (Nadia Tereszkiewicz vue dans Mon Crime), un brin mélancolique, évolue dans cette bulle française posée au milieu de l’Océan indien. Un univers fantasmé auquel renvoie si bien l’affiche du film qu’on jurerait tirée d’une bande dessinée…

La fin d’une ère faussement insouciante

Tandis que les parents prennent lentement conscience du temps qui fuit et ne reviendra plus, Thomas poursuit son exploration de l’île à la terre rougie. Dédaigné par ses frères aînés, le gamin mène ses rêves de justicier masqué et ses observations à la dérobée, se faufilant sous les tables, derrière les persiennes, regardant à travers les vitres au verre martelé, les trous dans les haies et les buissons. Thomas tente de ne jamais quitter ce cocon qu’il s’est confectionné car à l’extérieur, il ne peut qu’observer les tensions et dysfonctionnements de sa famille, cette incompréhension qui, lentement, éloigne les êtres.

Épousant le point de vue parcellaire et décousu de Thomas, au fil de ses découvertes et lectures, le film offre des instantanés de la vie sur l’île rehaussés par la très belle photographie de Jeanne Lapoirie (collaboratrice de François Ozon et Catherine Corsini) donnant de la texture aux rêves et à la mélancolie.

Le regard malgache sur la présence française n’intervient qu’en toute fin de film, lorsque les Français sont endormis et que le voile placé devant les yeux du petit Thomas se déchire enfin. Le peuple malagasy prend la parole, exprimant sa déception, ses espoirs et son envie de changement en écho au souvenir trop vite effleuré de la Révolution de 1947. L’autre face de l’île rouge se révèle enfin.

★★ L’île rouge Jeu d’ombres Réalisation et scénario Robin Campillo avec Gilles Marchand Avec Nadia Tereszkiewicz, Quim Gutierrez, Charlie Vauselle, Calissa Oskal-Ool Durée 1h57