Les cinémas UGC fêtent les cent ans de la Warner, le studio des stars, d’Humphrey Bogart à Clint Eastwood

”Nous avons la chance d’avoir un des plus beaux catalogues de films”, s’enthousiasme Olivier Snanoudj, Senior Vice-Président de la Distribution Cinéma de Warner Bros. Discovery (WBD) pour la France et le Benelux. “Il y a les films produits historiquement par le studio Warner auxquels s’est ajoutée une grande partie du catalogue MGM – dans les années 90, notamment, quand il y a eu le regroupement avec Time Warner, dont le premier actionnaire était Ted Turner, fondateur de CNN, qui a aussi créé TCM, la chaîne de cinéma classique. Il a aussi apporté le catalogue RKO, qui comprend notamment les films d’Orson Welles.”

Le studio des innovations

La Warner, c’est le studio qui a offert le son et le parlant au cinéma avec Le Chanteur de jazz (1927). “Il y a eu nombre d’innovations techniques ou dans l’industrie du cinéma ou dans la façon de produire qui sont venues de ce studio” rappelle Olivier Snanoudj. Avec le cinéma parlant sont rapidement arrivées les comédies musicales, introduites à la Warner avec les chorégraphies de Busby Berkeley dans les années trente (42nd Street, 1933) puis de Gene Kelly (Chantons sous la pluie, 1952).

Le film noir y est né avec Le Faucon Maltais de John Huston (1941) qui a fait de Humphrey Bogart une star. Le genre a évolué jusqu’au modernisme nerveux de Bullitt (6 août), avec Steve McQueen, également à l’affiche de Guet-Apens (13 août) autre modèle du genre.

Dans les années 1950, la Warner a misé sur des acteurs d’un nouveau style : Marlon Brando ou James Dean, à l’affiche de La Fureur de Vivre, programmé le 23 juillet. On lui doit des fresques à grand spectacle comme Ben-Hur (22 juillet), longtemps détenteur du record d’oscars, ou Le Docteur Jivago (30 juillet). Elle a consacré le genre des films catastrophes avec La Tour Infernale (29 juillet).

La Warner a aussi été le premier studio à propulser sur grand écran les super-héros avec Superman, dès 1978 (programmé le 12 août). La science-fiction y a eu la part belle avec Blade Runner de Ridley Scott (19 août), notamment.

Des versions restaurées

L’UGC a fait sa sélection à partir d’un catalogue mis à disposition des exploitants de salles par WBD. “Nous y avons recensé tous les films disponibles en copie numérique, précise Olivier Snanoudj. Il y en a à peu près 400. Beaucoup d’entre eux ont été restaurés dans des copies récentes en 4K. Et à la fin de ce catalogue, nous faisons des propositions, des suggestions de thématiques, de rétrospectives, pour que les salles puissent faire leur programmation en fonction de leurs envies.”

La programmation de l’UGC fait la part belle à certains réalisateurs emblématiques, ce qui va dans le sens des suggestions des équipes Warner Bros. Discovery : “Quand nous avons préparé ce catalogue, mon équipe m’a indiqué qu’il faudrait mettre en avant un film par décennie. Rien que cela s’est révélé être un choix extrêmement difficile. Nous nous sommes dit qu’il faudrait au moins un Kubrick, un Clint Eastwood, un Christopher Nolan quelque part, qui soient, disons, un peu le reflet de chaque tendance de notre histoire.”

La maison de Clint Eastwood

L’acteur et le réalisateur emblématique du studio est sans conteste Clint Eastwood, dont sont programmés Impitoyable (le 17 septembre) et Sur la route de Madison (1er octobre). “C’est probablement la plus belle rencontre entre un studio, un auteur, un acteur, une légende”, commente Olivier Snanoudj (qui a une affiche de Gran Torino dans son bureau). “Ça fait presque cinquante ans que Clint Eastwood a ses bureaux à Burbank, dans les studios de la Warner. Il tourne actuellement, à 93 ans, son nouveau film. Un studio, c’est aussi cela : suivre des auteurs sur un temps long, avoir une relation suivie, avec les succès et les échecs. Au final, c’est une relation extrêmement fructueuse pour tout le monde.”

Parmi ces réalisateurs “maison”, deux autres noms s’imposent, qui sont à l’honneur de la sélection de l’UGC : Stanley Kubrick (Full Metal Jacket est programmé le 26 août) et Christopher Nolan (Inception inaugure la sélection ce 15 juillet et Dunkerque la clôturera le 30 septembre). “Tous ses films, jusqu’à Oppenheimer que j’ai vu récemment, sont pour moi des chefs-d’œuvre” assure Olivier Snanoudj.

Le film le plus emblématique

Un film occupe une place particulière dans cette sélection : Casablanca (16 juillet) de Michael Curtiz, avec Humphrey Bogart et Ingrid Bergman. “C’est probablement le film qui est le plus emblématique de la Warner” commente Olivier Snanoudj. “Il a été tourné pendant la Seconde Guerre mondiale. Les frères Warner étaient très engagés dans la lutte contre les nazis. C’est un film militant indépendamment d’être un chef-d’œuvre du cinéma. Et puis il y a une chanson qui s’appelle "As Time Goes By" et qui est devenue la musique du logo Warner que vous voyez au début de chaque film. C’est aussi un film avec des grandes stars : la Warner, ça a été aussi une fabrique de stars. C’est le premier studio qui a mis les acteurs sous contrat. C’est une invention de Jack Warner qui est restée une pratique pendant longtemps.”

Le studio a encore une autre spécificité, souvent oubliée : “Depuis plusieurs dizaines d’années, nous distribuons des films français. Cela représente un catalogue d’une centaine de films français distribués par Warner France, dont certains, comme The Artist par exemple, ont marqué. L’année dernière encore, nous avons eu beaucoup de succès, y compris en Belgique avec Simone, le voyage du siècle d’Olivier Dahan.”

Deux exemples de ce trait d’union entre la Warner et la France sont programmés à l’occasion de ce centenaire : Un long dimanche de fiançailles de Jean-Pierre Jeunet (9 septembre), Autour de Minuit de Bertrand Tavernier (10 septembre), le plus hollywoodophile des réalisateurs français, disparu en 2021.