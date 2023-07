Cillian Murphy ("Oppenheimer"): "Quand Christopher Nolan vous appelle, vous dites oui"

Nous nous sommes donc retrouvés avec une escouade de journalistes écouter Cillian Murphy, Emily Blunt, Robert Downey Jr. et Matt Damon, assis en rang d’oignon, répondre à “nos” questions. (Deux jours plus tard, nous avons eu confirmation de ce qu’on supputait : le bouleversement a été provoqué par l’imminence de la grève des acteurs – qui ne peuvent participer à aucun événement promotionnel durant celle-ci. La “Zoomket” cadenassait toute velléité d’aborder le sujet…). Morceaux choisis.

Sixième collaboration avec Cillian Murphy

Cillian Murphy collabore pour la sixième fois avec Christopher Nolan. Mais c’est la première fois qu’il occupe le haut de l’affiche. “Honnêtement, c’est sorti de nulle part, mais c’est ainsi que Chris fonctionne. C’est comme ça qu’il a toujours fonctionné avec moi. Je ne sais jamais quand il va appeler.” A la proposition de jouer Robert Oppenheimer, l’acteur assure avoir été “un peu surpris”. “Mais bien sûr, quand il s’agit de Chris, vous savez, vous dites simplement oui.”

Même son de cloche du côté de Matt Damon, qui avait déjà travaillé avec Nolan sur Interstellar : “Chris comme réalisateur, ça me suffit pour dire oui.” L’acteur précise qu’il avait décidé de faire une pause. “J’avais passé un accord, un accord avec ma femme et notre thérapeute. C’est un véritable contrat. Mais ma seule réserve était si Chris Nolan appelait… Le thérapeute a demandé : “quelle est la probabilité que cela se produise ?” J’ai dit que c’était très peu probable, mais on ne sait jamais.” Et Nolan a appelé. “J’étais ravi, tout comme ma femme, d’ailleurs.” Ouf…

Grâce à Christopher Nolan, Robert Downey Jr. peut prouver qu’il est encore capable de jouer autre chose que les milliardaires en armure high tech (il a joué onze fois Tony Stark/Iron Man). “Lorsque le premier Iron Man est sorti en 2008, tous mes amis m’ont dit : “Robert, c’est vraiment génial pour toi”. Et ça l’a été jusqu’à ce que The Dark Knight sorte.” Batman Begins, le premier film de la trilogie, signé par Nolan, a été le premier film de super-héros à franchir le cap du milliard de dollars. “C’est ainsi que j’ai vécu dans l’ombre d’une menace existentielle de dévastation nucléaire : la peur de n’avoir jamais été appelé par Chris Nolan” plaisante l’acteur vêtu d’un très élégant ensemble de quite fashion digne de Tony Stark. “C’est juste excitant de le rencontrer. Vous y courez avec jetpack sur le dos.”

Subjugué par le scénario

Tous les acteurs vantent la qualité du scénario de Nolan. Matt Damon avoue avoir été “subjugué”. La louange, pour une fois, ne semble pas outrageuse. L’un des choix créatifs les plus inhabituels de Nolan a été d’écrire une grande partie du scénario à la première personne, y compris les indications scéniques – au lieu de “Oppenheimer entre dans la pièce”, par exemple, le scénario mentionne “J’entre dans la pièce”. Le réalisateur explique avoir voulu distinguer de la sorte deux lignes temporelles : l’une du point de vue d’Oppenheimer, filmée en couleur, et l’autre, plus objective, en noir et blanc. En outre, le scénario détaillait la manière dont Nolan prévoyait de rendre la physique conceptuelle réelle pour le public grâce à l’utilisation de l’image et du son. Matt Damon en est encore soufflé : “À chaque fois, la première pensée que j’ai eue a été : 'Comment diable va-t-il faire ça ? Mais comment diable va-t-il faire cela ?'”

Cillian Murphy évalue ce qui fait la différence et la force de Nolan au fil des films : “Il a une sorte de cerveau d’ingénieur tout en étant au plus haut niveau du cerveau droit, créatif, intuitif, collaboratif. Vous savez, il est très rare de trouver une combinaison de ces deux éléments et d’avoir ce côté ingénieur qui sait tout ce qui peut se faire avec une caméra. Il invente de nouvelles façons de faire les choses parce qu’il ne veut pas utiliser d’effets spéciaux numériques et qu’il veut tout capturer avec la caméra, non seulement parce que c’est mieux pour nous, dans notre interprétation, mais surtout parce qu’il sait que le public ressent ce qui est réel et ce qui se passe vraiment. C’est donc une autre façon pour lui de vous accrocher en tant que spectateur.”

Enjeux existentiels

Les acteurs ont trouvé dans le film et leur personnage des enjeux existentiels. “Tous les grands esprits de la planète étaient présents à Los Alamos [où la bombe atomique a été conçue]” explique encore Cillian Murphy. “Je suis sûr qu’il y avait beaucoup de peur, mais il y avait aussi cette opportunité d’utiliser la technologie pour essayer de mettre un terme à la tentative de domination fasciste, cette menace existentielle. Je pense donc que c’était noble.”

Emily Blunt y voit une histoire où “il s’agit d’humanité mais c’est aussi une question de technologie.” Mais même face à une technologie formidable, “nous restons des humains avec des faiblesses. Et le personnage de Robert exprime vraiment ces ambiguïtés. Ce qu’il a créé peut nous éradiquer.”

Matt Damon est marqué par un dialogue qui se trouve dans la bande-annonce, lorsque son personnage, le général Groves interroge Oppenheimer sur le risque que, lors du premier test, la bombe puisse entraîner une réaction en chaîne qui enflammerait l’atmosphère de toute la planète. “La réponse est presque zéro ! Il y avait une possibilité que, lors du test Trinity, ils fassent exploser l’atmosphère et éviscèrent l’humanité. L’idée qu’ils appuient quand même sur le bouton démontre qu’ils étaient en quelque sorte possédés par leur objectif. C’est vraiment choquant pour moi.”

C’est toute l’ambition du film, “les thèmes que [Chris] aborde deviennent de plus en plus profonds et de plus en plus grands. Ce film est un blockbuster d’été, mais les thèmes qu’il aborde ne sont pas ceux que l’on attendrait normalement d’un blockbuster d’été.” “Nolan m’a dit : “C’est le genre de film qu’ils avaient l’habitude de faire dans les années 90” a confié Matt Damon à nos confrères du Hollywood Reporter. “C’est comme lorsqu’un film d’Oliver Stone sortait et qu’on se disait : “C’est l’un des films que je vais voir cette année, quoi qu’il arrive, parce que tout le monde va en parler”. Mais ces films ont disparu des multiplexes”.