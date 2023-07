"Le Manoir hanté" : Ce film n’est hanté que par son refus obstiné de faire vraiment peur

Retour à La Nouvelle-Orléans où Gabbie, une veuve, flanquée de son fils de neuf ans, Travis, veut refaire sa vie. Elle a acquis un immense manoir à l’abandon. Personne ne l’a manifestement informée des nombreuses morts violentes qui y sont survenues et de la malédiction qui frappe tout qui y entre.

Aidés d’un prêtre pas doué en exorcisme (Owen Wilson) et d’un chasseur de fantômes sceptique (Lakeith Stanfield), d’un historien du paranormal (Danny DeVito) et d’une médium (Tiffany Haddish), Gabbie et Travis vont affronter les nombreux occupants du manoir et le plus dangereux d’entre eux, le fantôme chapelier (Jared Leto). L'équipe de bras cassés recevra l'aide d'une victime du chapelier (Jamie Lee Curtis), la seule qui fait un peu tourner les tables.

À lire aussi

Le film d’horreur est la niche rentable des studios hollywoodiens. Généralement produits à moindres frais, ils rapportent souvent gros. Disney s’essaie à la niche mainstream, soit un film d’horreur pour les familles – comprenez : les plus jeunes. Ce qui n’empêche pas le film d’être classé PG-13 aux États-Unis (les moins de 13 ans doivent être accompagnés d’un adulte). On se demande pourquoi…

L’attraction n’a jamais reçu les suffrages des adultes : trop d’humour, pas assez de frissons. La version cinéma souffre du même handicap. Les effets spéciaux semblent à peine plus évolués qu’à l’époque du Ghostbusters original. Les bons sentiments dégoulinent. Et l’humour manque littéralement d’esprit. À l’heure où bien des kids ont déjà regardé Stranger Things en catimini, voire déjà affronté des classiques comme Shining, ce Manoir hanté ne sera qu’une distraction vite oubliée. À 157 millions de dollars, c’est sans doute un des spots publicitaires les plus chers de l’histoire…

À lire aussi

Le Manoir hanté | Haunted Mansion De Justin Simien. Scénario : Katie Dippold. Avec Lakeith Stanfield, Rosario Dawson, Owen Wilson, Danny DeVito,… 2h03