Philip Seymour Hoffman, acteur passé Maître dans l’art du drame

En lisant les compte-rendus de la presse, on ne pouvait s’empêcher de songer au dernier film de Sidney Lumet, Before the Devil knows you’re dead (7h58 ce samedi-là, en VF) où l’acteur apparaît inconscient sur le lit d’un très bel appartement, version chic d’une chambre de shoot, avec dealer en peignoir de soie. Dans ce drame familial de 2007, où il campe l’aîné de la fratrie Hanson, Philip Seymour Hoffman affronte ses démons sans fard ni faux-semblants. C’est d’ailleurs ce qui frappe dans son parcours d’homme caméléon : sa propension à jouer avec le feu et à ne rien dissimuler de son passé chaotique et douloureux. Comme lorsqu’il tint le rôle principal de la pièce Long Day’s Journey Into Night, d’Eugene O’Neil.

La révélation Truman Capote

Acteur fétiche de Paul Thomas Anderson (Magnolia, Punch-Drunk Love,…) c’est face à sa caméra qu’il laissa le plus souvent poindre ses béances et ses traumas. Le même Paul Thomas Anderson qui a offert son premier grand rôle à son fils Cooper dans Licorice Pizza, en 2021. La ressemblance physique avec son père, tel qu’il apparaissait en 1992, dans Scent of a woman (Le temps d’un week-end) face à Al Pacino et Chris O’Donnell, est saisissante…

Considéré comme l’un des comédiens les plus doués de sa génération, admiré pour ses multiples transformations à l’écran et sur scène, il a marqué de son empreinte de nombreux rôles. Mais c’est dans celui de Truman Capote, son premier personnage héroïque, mis en scène par Bennett Miller qu’il triomphe en 2005, remportant l’Oscar du meilleur acteur. Son interprétation du génial écrivain constitue le point d’orgue d’une carrière qui compte déjà plus de 50 rôles marquants en 25 ans et qui s’est bâtie devant la caméra des frères Coen (The Big Lebowski), d’Anthony Minghella (The Talented Mr Ripley), de Paul Thomas Anderson (Boogie Nights), de Spike Lee (La 25e heure), de Todd Solondz (Happiness) ou de John Hamburg (Along Came Polly). Avec une prédilection pour les rôles d’individus dérangeants et peu aimables. Des hommes en marge ou au destin lourdement chahuté.

"A Most Wanted man": salut final

Philip Seymour Hoffman s’est illustré tant dans des blockbusters – Mission : Impossible III, Moneyball, The Hunger Games : Catching fire – que dans les méandres du cinéma indépendant – The Savages, A Late Quartet,… – des rôles qui ne l’ont jamais empêché de continuer à œuvrer en tant que directeur artistique et metteur en scène à Broadway pour la LAByrinth Theater Company, où il travaillait aux côtés de son épouse, la costumière Mimi O’Donnell. En 2010, il signe sa première réalisation : apparaissant à la fois devant et derrière la caméra avec Rendez-vous l’été prochain. En 2012, il retourne sur scène et son interprétation de Willy Loman dans Mort d’un commis voyageur d’Arthur Miller est unanimement saluée par la critique.

Janvier 2014 marque sa dernière apparition publique. Au festival de Sundance, l’acteur est à l’affiche de deux créations : God’s Pocket, dont il est également le producteur et A Most wanted man, d’Anton Corbijn. Avec sa barbe de trois jours et son imper froissé à la façon de Columbo, Philipp Seymour Hoffman y personnifie l’homme à la dérive. La scène finale, qui le voit sortir du champ, semble presque prémonitoire. Elle restera inscrite dans les mémoires comme l’une de ses ultimes apparitions sur écran noir.