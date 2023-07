“Farang” : Olivier Gourmet se perd en Thaïlande, dans un film 100 % bourrin, poussif et scolaire

On le retrouve cinq ans plus tard dans une petite ville de l’est de la Thaïlande, où il est parti se mettre à l’ombre. Là, Sam a refait sa vie auprès d’une jeune Franco-Thaïe (Loryn Nounay), enceinte de leur premier enfant, et de sa petite fille. Il gagne sa vie comme bagagiste pour un hôtel local, tout en participant à des combats clandestins de boxe thaïe, avec le rêve d’amasser assez d’argent pour ouvrir avec sa femme un petit restaurant de bord de plage. Pour ce faire, ce “farang” (”étranger” en Thaïlandais) va devoir se rapprocher de Narong (Olivier Gourmet), un expatrié français à la tête de la mafia locale. Une erreur fatale…

Entre “Kickboxer” et “Old Boy”

Lancé par Luc Besson avec Hitman et Frontière(s) en 2007, Xavier Gens s’est spécialisé dans le cinéma de genre international de bas étage, entre S-F (Cold Skin en 2017) et fantastique (The Crucifixion en 2017). Avant de revenir au cinéma français en 2018 avec le pénible Budapest, coécrit et interprété… par Manu Payet. On le retrouve dans cet improbable film de vengeance, qui convoque le souvenir de Jean-Claude Van Damme dans Kickboxer (pour la boxe thaïe et l’Occidental en guerre contre la mafia en Thaïlande) et le Old Boy de Park Chan-wook (pour l’ultra-violence).

Mais Gens n’a pas le talent de Park Chan-wook… Réalisateur poussif et scolaire, il tente bien de donner un peu de profondeur à son héros musclé (campé par Nassim Si Ahmed, ancien champion de France Junior de kick-boxing devenu comédien), en mettant longuement en place le motif de sa vengeance, mais on sent bien que ce qui l’intéresse, ce sont les scènes d’action, mises en scène à la truelle. Ou plutôt des scènes de boucherie, tant le cinéaste a une propension au gore hardcore…

On se demande quelle facture avait à payer Olivier Gourmet pour se commettre dans une aventure pareille, dans le rôle du boss de la mafia sanguinaire ? À moins que le comédien ardennais avait juste envie de vacances en Thaïlande… Quant à Nassim Lyes, il retrouvera Xavier Gens, cette fois aux côtés de Bérénice Béjo, pour un film de requin tueur… dans les eaux de la Seine à Paris. C’est bien parti pour être un nouveau nanar de compète, à découvrir prochainement sur Netflix !

Ancien champion de kick-boxing, Nassim Lyes campe le héros vengeur de "Farang", de Xavier Gens. ©KFD

Farang Film de vengeance De Xavier Gens Scénario Xavier Gens, Guillaume Lemans et Magali Rossitto Photographie Gilles Porte Montage Riwanon Le Beller Avec Nassim Lyes, Olivier Gourmet, Loryn Nounay, Sahajak Boonthanakit, Vithaya Pansringarm… Durée 1h39