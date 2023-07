”Ghost Dog : La Voie du samouraï” : Le thriller méditatif de Jim Jarmusch avec Forest Whitaker ressort en version restaurée

Non, en 1999, Forest Whitaker peut porter seul un film singulier, ni tout à fait film noir, ni film de mafieux, ni film de sabre nippon ou chanbara, mais un peu tout ça à la fois. Ghost Dog, donc, est le surnom d’un homme, le numéro un des hommes de main d’une famille de la mafia new-yorkaise.

Cet ascète vit entouré de pigeons et mène sa vie et sa profession en suivant les préceptes du Hagakure, le code moral et spirituel des samouraïs. Il a pour seuls amis une petite fille et un marchand de glace français (Isaach de Bankolé), qui ne parle pas plus anglais que lui ne parle français. L’homme a noué avec Louie, son unique contact avec la mafia, un rapport de vassal à maître, tel un samouraï avec son daimyo.

En bon professionnel, Ghost Dog a parfaitement exécuté son dernier contrat : Handsome Frank, qui couche avec la (très jeune) fille d’Henry Vargo (Ray Silva). Le tueur a laissé la jeune femme en vie, témoin de l’exécution d’un affranchi, ce qui force ses commanditaires à éliminer à son tour Ghost Dog. Qui est tout sauf une cible facile.

Déjouer les codes et les genres

Le schéma est connu : tuer pour ne pas être tué. Jim Jarmusch s’amuse des codes de plusieurs genres, stéréotypés, pour mieux les renvoyer à leur vacuité : code d’honneur mafieux ou code d’honneur des samouraïs sont renvoyés à leur hypocrisie qui ne débouche que sur des bains de sang.

Rythmé par le hip-hop de RZA, membre du Wu Tang Clan (et que Jarmusch fera ensuite jouer dans Coffee and Cigarettes en 2003), Ghost Dog regorge de références. Il y a, évidemment, Le Samouraï de Jean-Pierre Melville, porté par Alain Delon en même tueur solitaire. Autre clin d’œil à la culture et au cinéma japonais, le roman Rashomon, de l’écrivain japonais Akutagawa, passe de main en main, comme un joyau précieux. Présentée au Festival de Venise, son adaptation par Akira Kurosawa en 1950 se présente sous la forme d’un récit raconté par quatre des protagonistes, qui en donnent chacun une version différente, en fonction de leur subjectivité (et de leur intérêt). Soit une histoire qu’on (se) raconte pour justifier ses actions et sa vision du monde – exactement comme les mafieux ou les samouraïs s’inventent des justifications à leurs crimes.

Jim Jarmusch n’est ni Seijun Suzuki, réalisateur nippon bis et culte qui a signé La Marque du tueur, autre lointaine inspiration de Ghost Dog, ni Tarantino, qui a peut-être regardé ce film en mûrissant Kill Bill. Jarmusch, lui, a sa voix et a toujours suivi sa voie. Non dénuée d’un humour à froid. On imagine bien le réalisateur se projetant dans ce tueur méticuleux, rigoureux, silencieux, toujours plongé dans un bouquin, méditant sur sa prochaine action. Ghost Dog est un certain précis du cinéma d’auteur : sans concession, sans excès, capable d’emporter sans avoir besoin de millions ou d’effets pyrotechniques. Ghost Dog est un fantôme ressuscité en 4K. Il envoûte toujours autant.

Ghost Dog Thriller méditatif De et écrit par Jim Jarmusch Photographie Robby Müller Musique RZA Avec Forest Whitaker, John Tormey, Cliff Gorman, Ray Silva… Durée 1h56