"Slam Dunk" : L'adaptation du célèbre manga est une véritable leçon de cinéma

Peu importent les commentaires désobligeants et les intimidations des cadors du lycée Shohoku, l’ado a tenu bon et, à force d’entraînement et de ténacité, il s’est peu à peu élevé dans le milieu du basket d’Okinawa, sa ville natale.

Sa petite taille et son gabarit lui ont conféré la place de meneur où sa rapidité et son sang-froid lui permettent de résister aux assauts et aux pressions exercées sur lui par les joueurs les plus balèzes des équipes adverses. Ryota doit à tout prix faire preuve de pugnacité car son équipe participe au très disputé championnat national inter-lycées et s’apprête à se mesurer aux redoutables joueurs du lycée Sannoh Kogyo, champions en titre. Parviendra-t-il à s’affranchir définitivement de l’ombre de son illustre aîné ?

Sens aigu du suspense et de la mise en scène

À l’image de la célèbre série de mangas dont il s’inspire, le film The First Slam Dunk déroule une histoire relativement classique d’une rédemption par le sport et d’une fratrie endeuillée. Dans ce récit où la psychologie tient la première place, le sport et, singulièrement, la mise en scène des matchs servent de fil rouge à une intrigue proposant des plongées régulières dans l’univers des différents membres de l’équipe : Sakuragi, Rukawa, Akagi, Mitsui… Ainsi que des flash-backs éclairant leurs parcours plus ou moins cabossés. Mais, contrairement au manga, le film offre la première place au jeune Ryota, personnage jusque-là secondaire.

Que vous soyez fan de basket ou pas – piqués par le virus du parcours sans faute réalisé par les épatantes Belgian Cats en Championnat d’Europe de basket – la gestion du suspense, dans les matchs intégrés au récit, offre une véritable leçon de cinéma : découpage, angles de vue, cadrages et ralentis témoignent d’une incontestable maestria à laquelle s’ajoute une utilisation magistrale du silence et du temps suspendu… On ne peut qu’être séduit par le sens aigu de la mise en scène dont fait preuve le scénariste et réalisateur Takehiko Inoue. Le tout, mis au service d’une intrigue touchante où viennent se lover des scènes de la vie quotidienne baignées d’une lumière iridescente et de paysages dignes des grands maîtres de la peinture naturaliste.

Vainqueur face à Avatar

À la fois introduction à la culture japonaise, à l’univers du manga et véritable récit de vie, The First Slam Dunk, produit par le prestigieux studio Toei Animation, a de quoi séduire un large public familial. Au Japon, sa réputation est telle que le film d’animation a battu Avatar 2, se plaçant en tête du box-office dès sa sortie en salles le 3 décembre dernier et se maintenant face au film de James Cameron durant huit semaines d’affilée.

Le manga Slam Dunk, écrit et dessiné par Takehiko Inoue, a été vendu à plus de 170 millions d’exemplaires dans le monde.

Slam Dunk est une institution au Japon : le manga, écrit et dessiné par Takehiko Inoue, a été vendu à plus de 170 millions d’exemplaires dans le monde. Prépublié dans le magazine Weekly Shōnen Jump de l’éditeur Shūeisha, entre octobre 1990 et juin 1996, il a été ensuite compilé en un total de 31 tomes.

Référence du manga de basket-ball, ce n’est pas sa première incursion sur écrans puisqu’il a déjà été adapté dans une série de 101 épisodes (1993-1996). Dans ce récit d’apprentissage mêlant humour, compétition, romance et action, les rivalités amoureuses et sportives ne se limitent pas à l’espace du terrain. Takehiko Inoue, lui-même, signe la réalisation de cette première incursion réussie sur grand écran. Un succès commercial confirmé dans les autres pays d’Asie où l’anime est sorti : la Corée du Sud, Hong Kong, Taïwan, la Malaisie ou les Philippines. En tout, The First Slam Dunk a récolté plus de 261 millions de dollars de recettes.

L’année 2022 a été un très bon cru pour le studio Toei Animation avec les succès en salles de One Piece Red, Dragon Ball Super : Super Hero et The First Slam Dunk.

Pour aller encore plus loin, les éditions Kana, qui publient déjà le manga Slam Dunk en français, proposeront le 17 novembre prochain, l’artbook du film rassemblant de nombreuses illustrations et croquis préparatoire sur 182 pages.

★★★ The First Slam Dunk Adolescent dans la tourmente Scénario et Réalisation Takehiko Inoue, d’après son propre manga “Slam Dunk” Musique Satoshi Takebe Durée 2h04