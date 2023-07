“Sur la branche” : exploration subtile de la folie douce portée par une formidable Daphné Patakia aux côtés de Benoît Poelvoorde

Rien qu'en entendant sa voix au téléphone, Mimi (Daphné Patakia) est tombée amoureuse de Christophe (Raphaël Quenard), petit arnaqueur en prison. ©Pyramide Films

Le désir de reconstruction

Coscénariste des déjantés Atomik Circus et Goal of the Dead des frères Poiraud en 2004 et en 2014, Marie Garel-Weiss signait en 2018 La Fête est finie. Dans ce très beau premier long métrage, elle s’inspirait de sa propre expérience pour dresser le portrait de deux jeunes toxicos tentant de décrocher, interprétées par Zita Hanro et Clémence Boisnard. En 2021, dans le téléfilm Arte Qu’est-ce qu’on va faire de Jacques ?, la réalisatrice abordait déjà le problème de la santé mentale, à travers le parcours d’un jeune schizophrène, qui avait valu un prix d’interprétation à son acteur Vincent Deniard au Festival de la fiction de La Rochelle.

Dans Sur la branche, Marie Garel-Weiss creuse à nouveau ce sujet de la fragilité mentale et du désir de reconstruction. Et ce, par le biais d’une comédie joyeuse et tendre, qui utilise subtilement l’humour et un ton décalé pour dessiner le portrait d’une héroïne en quête d’amitié, de liberté, d’une vie sans les médicaments. Une héroïne bouleversante campée par la formidable Daphné Patakia.

Dans "Sur la branche", Marie Garel-Weiss compose un magnifique duo en quête de liberté, campé par Daphné Patakia et Benoît Poelvoorde. ©Pyramide Films

Irrésistible Daphné Patakia

Née à Bruxelles de parents grecs, Daphné Patakia a commencé sa carrière au Théâtre national de Grèce à Athènes, avant de s’installer à Paris. Révélée face à Virginie Efira dans le sulfureux Benedetta de Paul Verhoeven en 2021, la jeune actrice a été revue l’année suivante dans Les Cinq diables de Léa Mysius. Mais c’est surtout grâce à sa prestation dans les deux saisons de la géniale série Canal+ Ovni(s) qu’on a découvert son incroyable tempérament comique.

Patakia joue à nouveau sur cette corde ici, pour composer cette attachante Mimi, sans aucun filtre social dans ses rapports, maladroits, aux autres. Et elle est tout simplement irrésistible, à la fois légère et profonde, formant un magnifique duo avec Benoît Poelvoorde, parfait en avocat fragile, vivant, lui aussi, en marge de la société.

Daphné Patakia et Benoît Poelvoorde forment un duo attachant dans "Sur la branche", second long métrage de Marie Garel Weiss. ©Pyramide Films

Sur la branche Comédie dramatique De Marie Garel-Weiss Scénario Marie Garel-Weiss, Ferdinand Berville et Salvatore Lista Photographie Jeanne Lapoirie Musique Ferdinand Berville et Pierre Allio Montage Flora Volpelière Avec Daphné Patakia, Benoît Poelvoorde, Raphaël Quenard, Agnès Jaoui… Durée 1h33