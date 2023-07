"Un hiver en été" : La France d'aujourd'hui confrontée à la fin du monde

Dans "Un hiver en été" de Laetitia Masson, Nicolas Duvauchelle campe un agent de sécurité complètement déboussolé par les températures polaires. ©Les Films du Kiosque

Un froid polaire

Film choral réalisé avec un micro-budget, Un hiver en été surprend par sa modestie. Visiblement inspirée par l’expérience du confinement, mais aussi hantée par la catastrophe écologique en marche, Laetitia Masson signe un film au diapason des angoisses et des espoirs contemporains, évoqués notamment par ce chœur de jeunes filles et hommes qu’interviewe l’un des personnages.

Construisant son film comme une légère dystopie, la cinéaste imagine une France à peine décalée de celle d’aujourd’hui, mais qui serait déjà confrontée à une forme de fin du monde, symbolisée par ces températures cataclysmiques rendant impossibles l’agriculture et, avec elle, la vie sur Terre. Forcés de se poser des questions métaphysiques sur la finitude de l’humanité, ses personnages se retrouvent profondément bouleversés, appréhendant différemment leurs relations aux autres et leur conception de l’amour.

Dans "Un hiver en été", Laetitia Masson a casté le cinéaste iranien basé en France Rafi Pitts, connu notamment pour son film "Soy Nero" en 2016. Ici aux côtés de Judith Chema. ©Les Films du Kiosque

Dystopie romantique

Découverte avec En avoir (ou pas) (1995) et À vendre (1998), deux films avec Sandrine Kiberlain qui en ont fait l’un des grands espoirs au féminin du cinéma français, Laetitia Masson a ensuite connu une carrière en dents de scie. Entre films passés inaperçus (à l’exception de Coupable en 2008) et fictions télé (dont le récent Chevrotine, d’après le roman d’Éric Fottorino, et la mini-série Aurore, tous deux pour Arte). Avec Un hiver en été, la cinéaste est de retour au grand écran avec un petit film bricolé très personnel, où elle a mis beaucoup de ses propres réflexions sur le couple, le sexe, la lutte des classes, le rapport à l’art…

Au moment de faire concrètement l’expérience de la fin du monde annoncée, tous les personnages de la romantique Laetitia Masson finissent par se détourner de la politique et de l’engagement. Tous choisissent de revenir vers ce qui pourrait ressembler à de l’amour, ou à tout le moins de la chaleur humaine. Mais aussi vers l’art, la musique et, plus que tout, vers la peinture. À travers le personnage de peintre vagabond de Clémence Poésy, mais surtout par l’hommage rendu aux Nymphéas de Monet, qui occupent une place centrale dans le récit et le parcours de cette galerie de personnages en quête de sens.

Exposés au Musée de l'Orangerie à Paris, les "Nymphéas" de Monet occupent une place centrale dans "Un hiver en été" de Laetitia Masson. Et dans le parcours de ses personnages (ici Élodie Bouchez). ©Les Films du Kiosque

Un hiver en été Drame Scénario et réalisation Laetitia Masson Photographie Emmanuelle Collinot Musique Bruno Coulais Avec Benjamin Biolay, Judith Chemla, Élodie Bouchez, Nicolas Duvauchelle, Hélène Fillières, Nora Hamzawi… Durée 1h51