Après l’anti-biopic chic et subversif de Marie Kreutzer, Corsage, avec Vicky Krieps, on a découvert au Festival de Berlin, en mars dernier, le non moins luxuriant et irrévérencieux Sisi & Ich.

Touches anachroniques

Frauke Finsterwalder exploite ce qui semble désormais la recette de films et séries d’époque : souligner l’esprit rebelle et avant-gardiste de leur sujet par des touches anachroniques, playlist pop-rock-punk (où se croisent Nico, Portishead et Le Tigre, entre autres) et une garde-robe contemporaine signée Tanja Hausner – une fois qu’on a brûlé corsets et crinolines.

Dans Sissi et Moi (en français), c’est le “moi” qui compte. Soit Irma Sztáray (Sandra Hüller, que l’on reverra prochainement dans la Palme d’or Anatomie d’une chute de Justine Triet), engagée comme dame de compagnie auprès de l’Impératrice (Susanne Wolff, figure du théâtre allemand, vue dans Styx). Toute comtesse hongroise quelle soit (qualité aristocratique requise pour la fonction), Irma passe une audition humiliante, manipulée comme une pièce du bétail, avant qu’il ne soit décidé, sans grand enthousiasme, qu’elle fera l’affaire.

Elle est envoyée à Corfou, résidence secondaire de Sissi. Les premiers contacts sont tièdes. L’impératrice impose à Irma un nouvel examen d’entrée, digne d’un boot camp des Marines, suivi d’un régime alimentaire strict- à base de cocaïne et de jus d’ortie.

Ton ironique

Le ton est léger, ironique. On découvre les intrigues de la suite de Sissi. La réalisatrice induit des relations plus troubles au sein de la sororité que l’Impératrice a créé autour d’elle. Sous le prisme d’un regard contemporain, cette garde rapprochée féminine devient une avant-garde féministe. Le point de vue est séduisant, même si intrinsèquement anachronique.

Mais le film évite la facilité : Sissi y apparaît aussi comme une manipulatrice et une privilégiée qui veut le beurre et l’argent du beurre (dans une cuillère en argent propre, si possible).

Au final, même si comparaison n’est pas raison, celle avec Corsage s’impose : malgré d’indéniables qualités, Sisi & Ich souffre d’un manque audace par rapport au film de Marie Kreutzer.

Sisi & Ich Film historique De Frauke Finsterwalder Scénario Frauke Finsterwalder et Christian Kracht Avec Sandra Hüller, Susanne Wolff, Stefan Kurt,… Durée 2h12