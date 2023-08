Soit l’ex-Ab Fab Jennifer Saunders en infirmière rouée au chevet de Judi Dench (l’ex-M de James Bond), Derek Jakobi et David Bradley (le concierge Rusard des Harry Potter), patients à bout de souffle qui devraient succomber au jeune médecin d’origine indienne (Bally Gill, nouveau visage de la diversité sur les planches anglaises) et résister au vilain fonctionnaire qui veut fermer l’institution (Russell Tovey, vue dans la série Years and Years). Un scénario sur du velours ou, plutôt, du tweed.

Il y a de ça, au début, quand il s’agit de planter le décor et quelques enjeux moins secondaires qu’ils n’y paraissent. Le Bethlehem Hospital – communément appelé le Beth – est effectivement un de ces centres de soins locaux menacés par la rationalisation budgétaire et la centralisation – synonymes de fermeture.

Le bon docteur Bally Gill et sa patiente Judi Dench. © Pathe UK.

Libérer des lits

Sœur Gilpin (Saunders) reçoit chaque jour des demandes pour libérer des lits pour les pensionnaires en fin de vie de maisons de retraite. Le docteur Valentine (Gill) visite ses patients en conservant le sourire tandis que le conseil d’administration a mandaté une télévision pour tenter de démontrer la valeur du Beth. Colin, fonctionnaire d’un ministre de la Santé avide de réduire les coûts, visite les lieux et, accessoirement son père (Bradley), ancien mineur, alité au Beth…

Pour le spectateur britannique, ces deux générations font le lien entre les grandes grèves des mineurs en 1984, quand Margareth Thatcher a brisé le mouvement syndical, et les promesses non tenues du parti conservateur de sauver le National Health Service (NHS, la Sécu britannique), grâce au Brexit. Ou un résumé de l’histoire récente, de l’État-providence au néolibéralisme.

David Bradley, un ancien mineur dont le fils est devenu un "cost killer" des services de santé. © Pathe UK.

Ce ressort dramatique, un brin énorme, illustre un récit où l’intrigue s’efface derrière le propos, sans trop virer au pensum. Sous les dehors d’une fiction, le dramaturge et réalisateur Richard Eyre sert un cocktail typiquement britannique d’humour, d’ironie, d’émotion et de drame, servi sur un plateau par des acteurs excellents. C’est plus léger que du Ken Loach, cela n’en est pas moins édifiant.

Il faut sauver le NHS

Le film est l’adaptation d’une pièce de théâtre d’Alan Bennett écrite en 2018 à l’occasion du 70e anniversaire du système de la santé publique du Royaume-Uni. La sortie britannique du film coïncide avec les 75es commémorations du NHS, institution aussi chère aux Britanniques que la Couronne, le thé ou leur pub local.

Mais c’est aussi un film sur les soins sociaux, non quantifiables : ce qu’il se passe lorsque la pression sur les lits d’hôpitaux signifie que les gens sortent trop tôt, dans des logements inadéquats.

S’y greffe une réflexion plus audacieuse sur la fin de vie choisie et une amorce de débat – le scénario n’impose pas de réponse tranchée. Il n’empêche : le personnage de Gilpin incarne la froide brutalité d’un système devenu comptable et inhumain. Ses choix moralement impossibles sont ceux auxquels certains soignants ont été confrontés au plus fort de la pandémie.

Un plaidoyer sans appel

Pour les continentaux que nous sommes, les analogies sont aisées : on connaît d’autant plus le mal-être des professionnels de la santé que le Covid est passé par là. Allelujah réussit même un raccord avec ce passé récent, sous forme de lien glaçant de cause à effet, dans une scène finale.

Cette coda, ajoutée à la pièce originale, appuie un plaidoyer empreint de colère sans appel : les soins, l’attention, la bienveillance ne se chiffrent pas, résume le docteur Valentin dans son injonction finale. Utopie : début d’année, les professionnels britanniques de la santé sont descendus dans la rue pour réclamer un refinancement du secteur alors que près de sept millions et demi de Britanniques sont sur liste d’attente pour un traitement médical.

Allelujah Dramédie sociale De Richard Eyre Scénario : Heidi Thomas, Alan Bennett. Avec Jennifer Saunders, Bally Gill, Russell Tovey, Derek Jacobi, Judi Dench,… 1h38