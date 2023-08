Judi Dench, reine des actrices britanniques : “J’espère que ce film fera prendre conscience de l’importance de veiller aux personnes âgées”

À lire aussi

Pour Judi Dench, 88 ans, l’une des têtes d’affiche d’Allelujah, le film est incontestablement “politique”, même sous couvert de divertissement fédérateur. “J’espère que ce film fera prendre conscience de l’importance de veiller au bien-être des personnes âgées. Nous avons une énorme dette de gratitude à l’égard du NHS, notamment pour l’action des soignants pendant la pandémie du Covid, bien sûr, mais aussi pendant des années et des années avant.”

”Je doute que vous fassiez du cinéma”

Judi Dench est une actrice shakespearienne avant tout, ce dont elle tire fierté : “Si les gens se souviennent de vous avec un sourire ou à propos d’une comédie, je ne dis pas non” lâche-t-elle avant de préciser, si besoin était : “J’espère qu’on se souviendra de moi pour avoir joué presque tout le canon de Shakespeare”.

Une distinction qui lui vaut d’avoir été élevée au rang de Dame commandeur (DBE) de l’ordre de l’Empire britannique par la reine Elisabeth II dès 1988, bien avant de remporter l’Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle pour Shakespeare in Love en 1999 et d’acquérir une notoriété mondiale en M dans sept épisodes de la saga James Bond, de 1995 à 2012 (les films avec Pierce Brosnan et Daniel Craig).

Une sacrée revanche si on considère cette anecdote qu’elle prend un malin plaisir à évoquer : “Au début des années 1960, j’ai passé une audition pour un film. Le réalisateur m’a regardé pendant un long moment. Puis il m’a remercié et m’a dit : “Merci beaucoup d’être venue. Mais j’ai peur que votre visage n’est pas approprié pour le cinéma. Je doute que vous en fassiez.” La scène est ma passion, mais… il avait tort. Et j’en suis très ravie !”

Les 75 ans du National Health Service

Le moment était on ne peut plus approprié pour cette tragicomédie qui expose la mise à mal du National Health Service, dont les Britanniques ont célébré le 75e anniversaire le 5 juillet dernier. Le système de la santé publique a été mis en place au Royaume-Uni en 1948 par le gouvernement travailliste de Clement Attlee.

Boris Johnson et les Brexiters en ont fait l’emblème de leur campagne pour la sortie de l’Union européenne, affirmant que les millions ainsi récupérés refinanceraient le NHS – affaibli non par l’Europe mais par les politiques d’austérité du parti conservateur de Boris Johnson, au pouvoir depuis treize ans.

En juin dernier, les hôpitaux du Royaume, confrontés au vieillissement de la population, réclamaient l’engagement de 300 000 professionnels afin de faire face à la pénurie du personnel soignant. Selon l’OCDE, le Royaume-Uni se trouve en queue de classement parmi les pays de l’Europe de l’Ouest, avec 3,2 médecins pour mille habitants (tout comme la Belgique, au demeurant).

”Je n’aime pas l’idée que parce que les gens vieillissent ou prennent de l’âge, ils ne devraient pas être importants, ne plus être considérés, ne pas être soignés. C’est une chose essentielle. Nous avons gardé les portes du NHS ouvertes pendant le Covid et ce qu’ils ont fait, nous devrions encore les applaudir, vraiment. Tout ce qui attire l’attention sur le fait que les soins sont nécessaires est bienvenu.”

Plus capable de lire un scénario

En dépit de sa reconnaissance et de ses succès, Dame Judi est un rappel vivant des vertus et du rôle du NHS. En 2012, on lui a diagnostiqué une dégénérescence maculaire liée à l’âge qui la rend pratiquement aveugle. “J’ai soudain pris conscience que non seulement je ne peux pas lire, mais que je ne peux pas non plus rencontrer quelqu’un” confie-t-elle sans fard. “Je ne peux plus lire un script. On doit m’informer quand quelqu’un vient me voir car je pourrais ne pas reconnaître la personne.”

Ce handicap affecte son travail. “J’ai une mémoire photographique, donc j’ai besoin de savoir où se trouvent les lignes sur la page. Je pourrais vous dire dans chaque pièce de Shakespeare où se trouve telle tirade, tant j’ai joué ses pièces. C’est une chose que quelqu’un ne peut pas vous enseigner” précise-t-elle, alors que dans un stade antérieur de sa maladie, elle avait recours à l’aide d’une assistante et à des scénarios à la typographie élargie. “Je dois le surmonter. Je n’aime pas m’avouer vaincue. Je ne veux pas dire que je ne pourrai plus jamais lire. Je vais me dire que peut-être, la semaine prochaine, quelqu’un inventera quelque chose qui me permettra de lire à nouveau.”

”Ma famille me permet de tenir le coup” explique l’actrice qui vit avec sa fille, Finty, 50 ans, et le fils de Finty, Sam, 24 ans, dans la maison qu’elle a achetée il y a 40 ans avec son mari, l’acteur britannique Michael Williams, disparu en 2001. “Sans eux et mes amis, je n’y arriverais pas.”

Et de livrer en guise de conclusion cette jolie leçon de vie : “Je pense, et je l’ai déjà dit à maintes reprises, que l’âge n’est qu’un chiffre. Rien ne dit que toutes les personnes d’un certain âge doivent vieillir d’une certaine manière. Vous savez, il suffit parfois d’apprécier les choses qui arrivent chaque jour, des choses différentes et de voir vos amis. Ne vous souciez pas des choses négatives. Il suffit de chercher les points positifs et vous pouvez transformer le négatif en positif.”